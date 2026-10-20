Sau 11 năm cưới doanh nhân hơn 26 tuổi, người mẫu Phan Như Thảo giờ ra sao?

(VTC News) -

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau, từng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và người mẫu. Những năm 2000, cô được xem là chân dài đình đám của showbiz Việt. Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 và giành giải nhất cuộc thi Người mẫu Triển vọng 2008. Năm 2013, cô đại diện Việt Nam tham gia chương trình Asia’s Next Top Model.

Bên cạnh đó, cô còn lấn sân diễn xuất với loạt phim như Sắc đẹp và danh vọng, Số phận bị đánh cắp, Ranh giới trắng đen, Gái ế kén chồng...

Phan Như Thảo từng là một chân dài đình đám của showbiz Việt.

Năm 2015, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ lên xe hoa với Đức An - một doanh nhân Việt kiều hơn 26 tuổi. Cả hai có với nhau một cô con gái. Sau 11 năm kết hôn, mỹ nhân 8X đang tận hưởng cuộc sống giàu sang, đủ đầy.

Những năm qua, Phan Như Thảo không còn hoạt động nghệ thuật. Cô sáng lập cuộc thi về phun xăm thẩm mỹ Vietnam PMU’s Best Idol Awards. Người đẹp muốn tạo một sân chơi chuyên nghiệp, nơi những nghệ nhân phun xăm được tôn vinh. Khi theo đuổi lĩnh vực mới, cô mong bản thân và đồng nghiệp tự hào với nghề, được tôn vinh tương xứng với khả năng và nỗ lực.

Mùa giải năm nay quy tụ 300 thí sinh tranh tài. Tại đêm gala, doanh nhân Đức An đưa con gái 9 tuổi, đến chúc mừng vợ. Phan Như Thảo cho biết từ khi bắt tay làm sự nghiệp riêng, cô luôn có chồng con bên cạnh động viên. Nhiều năm gắn bó, Phan Như Thảo nói điều may mắn cả 2 vợ chồng không có tính ghen tuông. Họ luôn giữ suy nghĩ đối phương là lựa chọn tốt nhất với mình nên đặt trọn niềm tin lẫn nhau.

Về phía Đức An, anh nhận thấy qua mỗi mùa giải, bà xã ngày càng trưởng thành, vững vàng và tự tin hơn. Con gái Phan Như Thảo thì nói tự hào về mẹ.

Tổ ấm nhỏ của Phan Như Thảo.

Ở tuổi 38, Phan Như Thảo sở hữu nhan sắc mặn mà. Từng có thời gian bị chê bai ngoại hình, cựu người mẫu đã quyết tâm giảm cân lấy lại vóc dáng thon thả. Phan Như Thảo tiết lộ cô đã giảm thành công 15 kg trong 3-4 tháng bằng cách thay đổi chế độ ăn và tập thể dục gắt gao.

Trên sân khấu, Phan Như Thảo diện áo dài nhung the đính ngọc trai do Đinh Văn Thơ thiết kế riêng. Cô được nhiều người khen ngợi bởi vóc dáng gọn gàng, nhan sắc “lên hương” thấy rõ.

Phan Như Thảo giữ được sắc vóc mặn mà ở tuổi 38.

Nữ diễn viên cho biết gia đình là nguồn động lực để cô vượt qua những thử thách khi bắt đầu lĩnh vực mới. Cô xúc động: “Chồng và con gái là điểm tựa vững chắc, giúp tôi thêm tự tin, mạnh mẽ để theo đuổi niềm đam mê và những dự án ý nghĩa”.