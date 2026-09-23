Người Việt chi gần 160 tỷ đồng mua bánh trung thu trên sàn thương mại điện tử

(VTC News) -

1.695 cửa hàng trên 2 sàn thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop đã bán bánh trung thu trong 1 tháng (từ 19/8 đến 18/9), thu về 159,3 tỷ đồng. Con số này tăng đến 61,7% so với mùa Trung thu năm trước. Đây là khảo sát vừa được nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn thực hiện.

Khảo sát cho thấy doanh thu bán bánh trung thu trên sàn TikTok Shop tăng đến 86,5% so với cùng kỳ và thị phần tăng thêm 9,2%.

TikTok Shop áp đảo doanh số mùa Trung thu 2026 khi thu về 111 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng.

Trong khi đó, Shopee dù doanh thu vẫn tăng 23,9% nhưng thị phần lại giảm gần 10% vào tay TikTok Shop. Trong mùa Trung thu này, thị phần của Shopee chỉ còn 30,4%, trong khi năm ngoái chiếm 40%.

Tính trong một tháng, doanh thu bán bánh trung thu của TikTok đạt 111 tỷ đồng còn Shopee chỉ đạt 48,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Shopee vẫn giữ lợi thế nhất định với giá trung bình trên một sản phẩm cao hơn, khoảng 96.700 đồng, trong khi TikTok Shop mức giá trung bình là 77.200 đồng.

Khảo sát cũng cho thấy khách mua bánh trung thu trên mạng vẫn chọn phân khúc giá phổ thông. Mức giá 100.000-200.000 đồng/sản phẩm (hộp 2-4 bánh) chiếm doanh số lớn nhất. Đây là phân khúc phù hợp với nhu cầu mua bánh trung thu cho gia đình, làm quà biếu số lượng lớn với mức giá rẻ.

Các sản phẩm cao cấp trên 1 triệu đồng thường là set quà biếu thương hiệu lớn, chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng doanh số gần 160 tỷ đồng cả 2 sàn bán ra.

Đáng chú ý, không phải hương vị bánh truyền thống, 7/10 sản phẩm bánh trung thu bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử là các loại bánh mochi trứng/chà bông và size lớn 300-350 gram/cái.

Cùng với bánh trung thu, các sàn thương mại điện tử cũng mang về 11,1 tỷ đồng doanh số bán lồng đèn các loại. Con số này giảm gần 7% so với mùa Trung thu năm 2025.

Cũng như bánh trung thu, khách mua lồng đèn cũng tập trung vào nhóm giá mềm, từ 30.000-75.000 đồng.

Bánh trung thu giá mềm, ít đường được người tiêu dùng ưu tiên hơn trong mùa Trung thu 2026.(Ảnh: T. Phượng)

Người tiêu dùng ngày càng đa dạng nhu cầu bánh trung thu. Không còn như tiêu dùng truyền thống, lựa chọn bánh trung thu năm nay tập trung nhiều theo khẩu vị mới và thiết kế bao bì. Bánh ít đường được quan tâm nhiều hơn.

Mùa Trung thu 2026 khởi động khá sớm, từ hơn 2 tháng trước, các doanh nghiệp đã lớn đã đưa sản phẩm ra thị trường. Giá bình dân vẫn là nhóm sản phẩm được người tiêu dùng ưu tiên.

Cuộc đua bánh thương hiệu vẫn là nhóm doanh nghiệp lớn, khi Kido đặt mục tiêu sản lượng tăng gấp đôi so với năm 2025.

Kinh Đô mở rộng mạng lưới phân phối lên gần 100.000 điểm bán, và đẩy mạnh bán trên các sàn thương mại điện tử. MM Mega Market cũng tăng nguồn cung khoảng 20%.