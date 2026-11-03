Người phụ nữ bị người tình sát hại trong khách sạn ở Khánh Hòa

(VTC News) -

Chiều 3/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra tại một khách sạn trên đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Nam Nha Trang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/10, bà T.T.T. (SN 1980, trú tại TP.HCM) cùng người tình là Ng.H.P. (SN 1977, trú phường Nam Nha Trang) thuê phòng tại tầng 2 khách sạn N.L. để lưu trú.

Hiện trường vụ việc.

Trong thời gian ở khách sạn, hai người xảy ra mâu thuẫn. Đến tối 2/11, P. được xác định đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người bà T., khiến nạn nhân tử vong.

Rạng sáng 3/11, P. di chuyển theo cầu thang khách sạn lên khu vực ban công tầng 4, sau đó đu theo đường dây cáp bên ngoài tòa nhà xuống đất, bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi đang ở độ cao khoảng 10m so với mặt đất, người đàn ông rơi xuống vỉa hè, chấn thương.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng đưa P. đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Nam Nha Trang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.