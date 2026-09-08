Phát hiện người phụ nữ chết bất thường trong nhà riêng ở Quảng Trị

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 8/9, người dân địa phương phát hiện bà Đinh T.H (SN 1980, thường trú thôn Quy Đạt, xã Minh Hoá, tỉnh Quảng Trị) nằm bất động, không có dấu hiệu của sự sống ở tại nhà riêng. Tại thời điểm phát hiện bà H, mọi người không thấy chồng và chiếc ô tô mới mua.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. (Ảnh: CTV)

Trước đó, tối 11/5 một người phụ nữ trú tại xã Kim Phú (Quảng Trị) cũng được người dân phát hiện chết trên giường tại nhà với nhiều vết thương nên trình báo cơ quan chức năng. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Cao Thị S.(31 tuổi, trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Cao Thị S. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng triển khai tìm kiếm người chồng cũ của nạn nhân Đinh Xuân T. (29 tuổi, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú) là nghi phạm đang bỏ trốn.

Theo lãnh đạo xã Kim Phú, hơn 100 người gồm công an, quân sự, bộ đội biên phòng, dân quân cùng người dân địa phương được huy động, chia thành nhiều mũi xuyên đêm truy tìm người chồng cũ của nạn nhân tại khu vực rừng và lèn đá để phục vụ công tác điều tra. Chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm Đinh Xuân T. treo cổ tự tử trong một lán rẫy do gia đình bên vợ dựng lên để làm nghề. Khu lán nằm cách hiện trường vụ án khoảng 20 phút đi bộ theo đường rừng.