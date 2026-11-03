Bắt nhóm 7 người dùng xuồng máy, mang dao đi trộm cướp dọc sông Đồng Nai

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá nhóm 7 người chuyên trộm cắp, cướp tài sản trên tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông, bước đầu làm rõ 8 vụ việc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều vụ xâm phạm sở hữu xảy ra tại các địa bàn tiếp giáp sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TP.HCM).

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đường thủy để tiếp cận nơi có tài sản, sau đó nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác nhằm tẩu thoát.

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, phối hợp lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, Trạm 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai và Công an phường Long Hưng rà soát, truy xét các đối tượng nghi vấn.

Nhóm đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Hữu Bình (SN 1996, trú phường Long Hưng, TP Đồng Nai) có nhiều dấu hiệu khả nghi. Bình sử dụng xuồng composite màu trắng, có đặc điểm tương đồng với phương tiện xuất hiện trong một vụ trộm tài sản tại phường Long Trường.

Ngày 11/10, cơ quan công an tổ chức mật phục, bắt quả tang Bình đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993, trú phường Tam Phước, TP Đồng Nai) tại khu vực cầu An Định, phường An Phước.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16kg dây điện lõi đồng. Số dây điện này đều được cắt thành từng đoạn dài khoảng một mét. Làm việc với cơ quan công an, Quang khai nhận mua số tài sản trên từ Bình và biết đây là tài sản do trộm cắp mà có.

Từ kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy bắt Trần Văn Thiên (SN 2004), Nguyễn Thanh Tiền (SN 1994) và Nguyễn Minh Thuận (SN 2003). Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận số tài sản trên được lấy trộm trong hai ngày 10 và 11/10 tại TP Đồng Nai.

Nhóm đối tượng sử dụng xuồng máy trộm cắp, cướp tài sản dọc tuyến sông Đồng Nai. (Ảnh: Công an cung cấp)

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ (SN 1990) và Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1990, vợ Bình), cùng trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này sử dụng xuồng máy di chuyển theo các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ để trộm cắp, cướp tài sản. Các đối tượng chuẩn bị sẵn dao làm hung khí, sẵn sàng đe dọa, khống chế nạn nhân khi bị phát hiện.

Một vụ việc điển hình xảy ra ngày 20/7/2025 tại căn nhà dưới gầm cầu Long Đại, phường Long Phước. Sau khi lấy túi tiền và điện thoại, một đối tượng tiếp tục quay vào lấy dây chuyền của người phụ nữ đang ngủ. Khi nạn nhân phát hiện, tri hô, đối tượng dùng dao đe dọa, giật dây chuyền rồi chạy xuống xuồng cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ngày 23/7/2025, tại một công trình gần cầu cao tốc thuộc phường Long Trường, nhóm này đang cắt dây cáp điện đưa xuống xuồng thì bị công nhân phát hiện. Một đối tượng dùng dao đe dọa để đồng bọn tiếp tục lấy tài sản rồi rời khỏi hiện trường theo hướng sông Đồng Nai.

Đến ngày 8/12/2025, tại một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, các đối tượng lấy nhiều tài sản và đột nhập phòng ngủ của một phụ nữ. Khi nạn nhân tỉnh giấc, tri hô, một đối tượng dùng dao khống chế, yêu cầu mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud rồi cùng đồng bọn bỏ chạy bằng xuồng máy.

Trần Hữu Bình tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngoài ra, nhóm còn khai nhận trộm 20 bình ắc quy, hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt thuộc phường Long Phước; trộm két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân trên địa bàn phường này và thực hiện vụ trộm tại một quán cà phê thuộc phường Long Trường.

Hai vụ việc gần nhất xảy ra ngày 10 và 11/10/2026 tại một sà lan thuộc phường Trấn Biên và một công trình thuộc phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Sau khi lấy dây điện, các đối tượng cắt thành từng đoạn ngắn để vận chuyển, tiêu thụ.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, 3 con dao, một cây rựa cùng nhiều công cụ khác. Tang vật còn có khoảng 700kg dây điện lõi nhôm, 16kg dây điện lõi đồng, các loại máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và một số trang sức liên quan đến các vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với 7 người để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”.

Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do nhóm đối tượng thực hiện. Công an TP.HCM đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm này liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tại số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh hoặc cơ quan công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin phục vụ điều tra.