Người mua vàng lỗ hơn 6 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tuần

(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng nay 12/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước.

Các thương hiệu vàng lớn khác như Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu...cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146 triệu đồng/lượng.

Mặc dù tăng so với kết phiên hôm qua nhưng so với cách đây 1 tuần, giá vàng miếng đã giảm sâu. Từ mức giá 149,1 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước, nay giá vàng miếng đã giảm xuống 146 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ 4/9 - 12/9.

Như vậy, giá vàng miếng đã giảm 3,1 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua. Mức giảm này cộng với chênh lệch giữa giá mua - bán khoảng 3 triệu/lượng khiến người mua vàng cách đây 1 tuần đang chịu khoản lỗ 6,1 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận đà giảm sâu trong vòng 1 tuần qua. Theo đó, từ mức 148,1 triệu đồng/lượng cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ đã giảm 2,6 triệu đồng/lượng xuống còn 145,5 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay 12/9.

Mức giảm này cộng với chênh lệch giữa giá mua - bán khoảng 3 triệu/lượng, người mua vàng nhẫn SJC hiện tạm lỗ khoảng 5,6 triệu đồng/lượng chỉ trong 1 tuần.

Trên thị trường thế giới, áp lực đối với kim loại quý gia tăng mạnh sau khi báo cáo ngày 10/9 cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 8/2026 đã tăng 0,4%, vượt mức tăng 0,1% đã được điều chỉnh của tháng 7/2026.

Sau dữ liệu này, giới giao dịch nâng tỷ lệ đặt cược vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới, đẩy giá vàng giao ngay quay đầu sụt giảm gần 2%.

Vàng miếng SJC giảm gần 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tuần. (Ảnh minh họa: Công Hiếu)

Nhận định về diễn biến của giá vàng, nhiều chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới có thể từ 5.000 USD giảm xuống 4.000 USD và hoàn toàn có thể giảm sâu hơn, song cũng có thể phục hồi. Vì vậy, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào mức sinh lời trong quá khứ mà bỏ qua rủi ro hiện tại.

Đặc biệt, vàng đã tăng rất mạnh trong những năm gần đây và không còn ở nền giá thấp. Do đó, nếu quyết định bổ sung vàng vào danh mục, nhà đầu tư cũng cần tính đến yếu tố này và cân nhắc tỷ trọng phù hợp với khả năng chịu rủi ro của mình.

Theo đó, nhà đầu tư nên xác định rõ mục tiêu khi mua vàng. Nếu là tích lũy và bảo toàn tài sản trong dài hạn, vàng vẫn là lựa chọn phù hợp. Lịch sử cho thấy vàng luôn giữ vai trò là tài sản phòng ngừa lạm phát và bảo vệ giá trị trước những biến động kinh tế.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu là “lướt sóng” kiếm lời trong ngắn hạn thì vàng không phải công cụ đầu tư hiệu quả do nhiều rủi ro, khó nắm bắt.