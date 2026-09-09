Người dùng MoMo chia sẻ trải nghiệm sử dụng Ví Trả Sau

(VTC News) -

Những câu chuyện dưới đây đến từ những người dùng thực tế, chia sẻ cách Ví Trả Sau trên MoMo đã hỗ trợ họ giải quyết các khoản chi tiêu phát sinh trong nhiều tình huống khác nhau.

Từ dân văn phòng, phụ huynh đến người lao động tự do, mỗi người có một cách tận dụng Ví Trả Sau phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh riêng của mình.

Minh Tâm (28 tuổi, kỹ sư IT): Tối ưu chi tiêu khi sắm thiết bị làm việc

Minh Tâm cần nâng cấp laptop phục vụ công việc nhưng chưa muốn rút khoản tiết kiệm đang gửi ngân hàng. Anh quyết định sử dụng Ví Trả Sau trên MoMo để thanh toán tại cửa hàng công nghệ chấp nhận thanh toán qua MoMo, sau đó chuyển đổi trả góp trong 6 tháng (phí trả góp 3% trên tổng số tiền chuyển đổi).

“Mình có máy làm việc ngay trong ngày, mỗi tháng trả một khoản nhỏ phù hợp với lương mà vẫn giữ nguyên khoản tiết kiệm đang sinh thêm giá trị trong ngân hàng. Cảm giác chủ động hơn rất nhiều so với việc chi một lần số tiền lớn”, Tâm chia sẻ.

Ví Trả Sau trên MoMo giúp người dùng thanh toán linh hoạt, chia nhỏ khoản chi lớn mà không cần rút tiền tiết kiệm.

Chị Lan (32 tuổi, phụ huynh 2 con): Chủ động mùa tựu trường

Đầu năm học, chị Lan phải trang trải đồng thời sách vở, đồng phục và dụng cụ học tập cho 2 con trong khi chưa đến kỳ lương. Thay vì vay mượn người thân, chị kích hoạt Ví Trả Sau trên MoMo để thanh toán trước các khoản chi thiết yếu cho con tại nhà sách và siêu thị.

“Mình mua đầu tháng 8, đến cuối tháng lương về thì trả hết, không phát sinh thêm phí gì. Không phải gọi điện nhờ ai, cũng không phải lo lắng con thiếu đồ ngày khai giảng”, chị Lan cho biết. Cơ chế “mua tháng này, trả tháng sau” cho phép tận dụng khoảng thời gian lên đến 45 ngày mà không phát sinh thêm phí nếu thanh toán đúng hạn, phù hợp với nhịp lương hàng tháng của nhiều phụ huynh.

Nhiều phụ huynh tận dụng cơ chế trả tháng sau của Ví Trả Sau để chủ động sắm sửa đầu năm học mà không cần vay mượn.

Anh Hòa (35 tuổi, tài xế công nghệ): Linh hoạt chi tiêu khi thu nhập chưa về

Cuối tháng, trong khi chờ tiền thu nhập từ ứng dụng đặt xe chuyển về, anh Hòa vẫn phải thanh toán hóa đơn điện nước cho gia đình, nạp xăng di chuyển và mua sắm đồ dùng thiết yếu cho con. Anh sử dụng Ví Trả Sau trên MoMo để thanh toán các khoản này tại siêu thị và mua vé máy bay bằng Ví Trả Sau trên MoMo cho chuyến về quê thăm cha mẹ dịp lễ.

“Thu nhập của tài xế không cố định theo ngày, có tuần đông khách có tuần vắng. Ví Trả Sau giúp mình thanh toán các khoản cần thiết ngay khi cần, sau đó trả lại khi tiền về. Điều quan trọng là mình luôn trả đúng hạn để không phát sinh thêm phí”, anh Hòa chia sẻ.

Điểm chung và bài học tài chính

Cả ba người dùng đều chia sẻ một công thức chung: đăng ký dễ dàng 100% online chỉ với CCCD, sử dụng linh hoạt cho nhu cầu chi tiêu thực tế và thanh toán đúng hạn. Khi thanh toán đúng hạn, lịch sử giao dịch được ghi nhận tích cực trên hệ thống thông tin tín dụng quốc gia (CIC), giúp từng bước xây dựng hồ sơ tín dụng cá nhân.

Để sử dụng Ví Trả Sau hiệu quả, người dùng nên bật tính năng nhắc nợ tự động trên ứng dụng MoMo và chỉ chi tiêu trong khoảng 30 đến 50% hạn mức để đảm bảo khả năng chi trả. Quan trọng nhất, chỉ sử dụng khi đã xác định rõ nguồn thu nhập để thanh toán dư nợ trong kỳ tiếp theo.

Thanh toán đúng hạn là nguyên tắc quan trọng nhất khi sử dụng Ví Trả Sau, giúp tránh phí phát sinh và xây dựng lịch sử tín dụng tốt.

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