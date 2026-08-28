Đại diện Việt Nam được vào thẳng Top 40 Miss World 2026

(VTC News) -

Cuộc thi Miss World lần thứ 73 đang diễn ra tại Việt Nam với sự tham gia của 111 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện nước chủ nhà là Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang là cái tên nhận được sự chú ý lớn từ fan sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế.

Tại phần thi Top Model thuộc khuôn khổ Miss World diễn ra tối 27/8, Lê Nguyễn Bảo Ngọc là người đẹp chiến thắng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả này giúp đại diện Việt Nam giành suất vào thẳng Top 40 chung cuộc.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc vào thẳng Top 40 nhờ thắng phần thi Top Model (khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

Ba người đẹp chiến thắng Top Model ở các khu vực còn lại vào Top 40 Hoa hậu Thế giới 2026 là Tamunosoye Karibi-George (Nigeria), Indira Ampiot (Pháp) và Joheirry Mola (Cộng hòa Dominica).

Đến hiện tại, 10 người đẹp đầu tiên giành vé vào Top 40 trước chung kết gồm Việt Nam, Philippines, Anh, Pháp, Đức, Nigeria, Nam Phi, Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Trinidad và Tobago.

Sau hơn nửa hành trình, đại diện Việt Nam được đánh giá thể hiện khá tốt, đồng thời được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp vào nhóm thí sinh mạnh tại cuộc thi.

Tại thử thách nấu ăn mang tên Head Chef Beauty, đội của Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng giành chiến thắng sau 2 vòng thi. Người đẹp Việt Nam đảm nhận phần thuyết trình, giới thiệu ý tưởng thực đơn và cách chế biến của đội. Đây là kết quả nổi bật đầu tiên của đại diện chủ nhà ngay những ngày đầu nhập cuộc.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng vượt qua vòng bảng để góp mặt trong nhóm 5 thí sinh nổi bật của khu vực châu Á và châu Đại Dương ở phần thi Head to Head Challenge. Cô trình bày quan điểm về gìn giữ bản sắc trong quá trình hội nhập, đồng thời đưa ra những dẫn chứng từ trải nghiệm của thí sinh quốc tế tại Việt Nam.

Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn vào Top 23 phần thi tài năng với tiết mục biểu diễn đàn đá kết hợp ca hát và đọc rap.

Tại cuộc thi năm nay, Lê Nguyễn Bảo Ngọc ghi dấu ấn nhờ phong thái tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Lợi thế chiều cao 1m86 cũng giúp Bảo Ngọc nổi bật trong từng khung hình. Mặc dù lịch trình dày đặc, nàng hậu sinh năm 2001 vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu cùng thần thái rạng rỡ.

Đại diện Việt Nam nằm trong nhóm thí sinh nổi bật tại Miss World 2026.

Việc có tên trong Top 40 trước chung kết giúp Bảo Ngọc tiếp tục trở thành cái tên được truyền thông chú ý. Trong bảng đánh giá mới nhất của chuyên trang sắc đẹp Missosology, người đẹp Gabriela Botelho (Brazil) được dự đoán sẽ chiến thắng.

Bốn đại diện còn lại trong top 5 gồm Asia Rose Simpson (Philippines), Ignacia Fernández (Chile), Tamunosoye Karibi-George (Nigeria) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Trước đó, chuyên gia sắc đẹp Osmel Sousa cũng đưa Bảo Ngọc vào nhóm những thí sinh nổi bật hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông khẳng định sự đánh giá này hoàn toàn dựa trên thực lực và màn thể hiện của cô chứ không xuất phát từ lợi thế nước chủ nhà.

Tuy nhiên một số ý kiến cũng cho rằng Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn còn khá an toàn. Người đẹp cần phải nỗ lực và bứt phá nhiều hơn khi cuộc thi đang gần đến những vòng thi quan trọng.

Bảo Ngọc được dự đoán sẽ lọt Top 5 chung cuộc.

Theo dự kiến, các thí sinh tiếp tục chuẩn bị cho đêm thi Dances of the World diễn ra ngày 2/9 tại Quảng trường 2/4, Nha Trang. Chung kết Miss World lần thứ 73 được tổ chức vào ngày 5/9 tại cùng địa điểm. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri trao vương miện cho người kế nhiệm.