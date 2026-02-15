Giáp Tết, hàng loạt tài xế xe buýt, xe khách bị kiểm tra nồng độ cồn

Công tác lập biên bản vi phạm hành chính được thực hiện công khai ngay tại chốt. Các thông tin về lỗi, mức xử phạt đều được cán bộ giải thích rõ cho người vi phạm.

Ngoài kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT còn tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, xử lý các trường hợp dừng đỗ không đúng quy định gây cản trở giao thông.

Một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy tắc giao thông cũng bị xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

Căn cứ theo lịch nghỉ Tết của người lao động (14/2 đến hết 22/2), lực lượng CSGT sẽ đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

“Việc xử lý vi phạm sẽ trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”, đại diện Cục CSGT thông tin.