Giáp Tết, hàng loạt tài xế xe buýt, xe khách bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 8/2 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tuyến, nút giao trọng điểm và cửa ngõ.
Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại vị trí được phân công, duy trì kiểm soát, điều tiết giao thông và xử lý vi phạm.
Theo ghi nhận, các tổ công tác gồm CSGT phối hợp công an phường tổ chức lập chốt công khai. Biển báo khu vực kiểm tra được đặt rõ ràng để người tham gia giao thông nhận biết. Trọng tâm trong đợt cao điểm này là xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Tại một chốt kiểm soát, tài xế xe buýt tuyến nội đô được yêu cầu dừng xe và thực hiện đo nồng độ cồn theo quy định.
Việc kiểm soát tài xế vận tải hành khách công cộng là cần thiết, nhất là thời điểm giáp Tết khi lưu lượng hành khách tăng.
Không chỉ ô tô, người lái xe máy cũng được kiểm tra ngẫu nhiên. Phần lớn người dân chấp hành hiệu lệnh dừng xe, hợp tác đo nồng độ cồn. Anh Nguyễn Văn H. (trú tại Long Biên) cho biết: “Cuối năm đi lại đông, lực lượng chức năng kiểm tra như vậy tôi thấy yên tâm hơn. Đã uống rượu bia thì không nên lái xe, ai cũng phải tuân thủ”.
Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác vẫn phát hiện một số trường hợp vi phạm.
Tại một chốt kiểm tra, thiết bị đo chuyên dụng hiển thị kết quả 0,039 mg/L khí thở đối với một người điều khiển phương tiện. Dù mức vi phạm không cao nhưng lực lượng chức năng vẫn lập biên bản, xử lý theo quy định.
Công tác lập biên bản vi phạm hành chính được thực hiện công khai ngay tại chốt. Các thông tin về lỗi, mức xử phạt đều được cán bộ giải thích rõ cho người vi phạm.
Ngoài kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT còn tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, xử lý các trường hợp dừng đỗ không đúng quy định gây cản trở giao thông.
Một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy tắc giao thông cũng bị xử lý.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.
Căn cứ theo lịch nghỉ Tết của người lao động (14/2 đến hết 22/2), lực lượng CSGT sẽ đồng loạt ứng trực và thực hiện kế hoạch cao điểm thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ.
Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.
“Việc xử lý vi phạm sẽ trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”, đại diện Cục CSGT thông tin.
