Sau tiếng nổ lớn, 1 người phỏng nặng ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 16/1, ông Nguyễn Hữu Truyền – Chủ tịch UBND xã Ea Wer cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ nổ nghi liên quan đến hành vi chế tạo pháo trái phép khiến một căn nhà đổ sập, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, người thực hiện hành vi này là một học sinh (chưa xác định danh tính), trong khi nạn nhân lại là người từ TP.HCM đến chơi, không may gặp nạn.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà bị hư hỏng đặc biệt nghiêm trọng: nhiều mảng tường phía sau đổ sập hoàn toàn, gạch đá văng khắp nơi, mái tôn bị hất tung và cong vênh, kết cấu nhà gần như biến dạng. Bên trong, đồ đạc cháy sém, vỡ nát, khói đen và mùi khét vẫn còn bao trùm khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Vụ nổ khiến anh Võ Duy Anh (34 tuổi, trú TP.HCM) bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tình trạng thương tích của nạn nhân khá nghiêm trọng, chủ yếu là bỏng.

Chủ nhà cho biết, căn nhà đang cho người khác thuê ở, bản thân không hề biết có việc chế tạo pháo bên trong.

Hiện nguyên nhân cụ thể vụ nổ đang được Công an xã Ea Wer phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ. UBND xã đã yêu cầu khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và sẽ cung cấp kết luận chính thức sau khi có kết quả từ cơ quan chức năng.