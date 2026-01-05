Ba người bỏng nặng sau tiếng nổ lớn ở Hà Nội

(VTC News) -

Tối 5/1, lãnh đạo xã Phúc Thọ (Hà Nội) xác nhận một vụ nổ gây cháy xảy ra trên địa bàn.

"Chúng tôi đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để xử lý", vị lãnh đạo xã cho biết.

Theo lãnh đạo xã Phúc Thọ, có 3 nạn nhân trong vụ việc, họ được đưa ra khỏi hiện trường để tới cơ sở y tế cấp cứu. Hiện, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân chưa được cập nhật.

Ba người bị thương được đưa ra khỏi hiện trường.

Theo nhân chứng tại hiện trường, 3 người được đưa ra ngoài trong trạng thái bị bỏng. Trong đó, một người bị nặng, bất tỉnh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày với tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trong thôn Triệu Xuyên 2. Ngay sau đó, Công an xã Phúc Thọ cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khoảng 30 phút triển khai dập lửa, đám cháy được khống chế. Ngôi nhà xảy ra sự cố là nhà ở 2 tầng.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Hôm qua, tại Đồng Tháp cũng xảy ra vụ hoả hoạn khiến hai cháu bé tử vong thương tâm.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 4/1, một căn nhà dân kết hợp kinh doanh nông sản trên địa bàn đường Nguyễn Văn Lộc, khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm này, vợ chồng chủ nhà đi vắng, trong nhà chỉ có hai con nhỏ ở nhà một mình, không có người trông coi.

Người hàng xóm phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà nên lập tức tri hô, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Phước Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân phá cửa căn nhà (do cửa bị khóa bên trong) để dập lửa và tổ chức cứu nạn.

Lực lượng chức năng phát hiện hai cháu bé (9 tuổi và 8 tuổi) nằm bất tỉnh bên trong. Cả hai cháu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.