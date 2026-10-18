Người đàn ông cầm vật sắc nhọn khống chế phụ nữ ở Đà Lạt

(VTC News) -

Ngày 18/10, lãnh đạo phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết trên địa bàn xảy ra vụ việc người đàn ông cầm vật sắc nhọn xông vào cửa hàng bán vật liệu rồi đe dọa, khống chế một phụ nữ đang ở trong cửa hàng. Sau đó, công an phường khống chế thành công đối tượng và đưa về trụ sở.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Lãnh đạo phường Lâm Viên cho biết vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 18/10 tại cửa hàng bán vật liệu P.H (đường Ngô Gia Tự). Khi người đàn ông dùng vật sắc nhọn khống chế người khác bên trong cửa hàng, người dân xung quanh phát hiện, video chia sẻ lên mạng xã hội.

Lúc này, nhiều người chỉ biết đứng bên ngoài quan sát chứ không dám đi vào bên trong vì lo sợ người đàn ông sẽ khiến người phụ nữ gặp nguy hiểm. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để theo dõi tình hình, khuyên giải người đàn ông.

“Sau khoảng 30 phút có mặt tại hiện trường, lực lượng công an áp sát, khống chế được người đàn ông, đảm bảo an toàn cho người phụ nữ. Người phụ nữ không bị thương tích sau khi được công an giải cứu. Hiện tại, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đang làm việc, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Trước đó, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 nghi phạm gồm: Võ Tuấn Thành (35 tuổi), Lê Quốc Trung (42 tuổi), Nguyễn Đức Anh và Bùi Duy Tân (cùng ở phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra do liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 20/8, Công an phường Cái Vồn tiếp nhận tin báo của chị N.T.B.L (35 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thới, phường Cái Vồn) về việc chồng chị là L.M.T. (39 tuổi) bị một nhóm khoảng 4 người khống chế, đưa đi không rõ tung tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trưởng Công an phường Cái Vồn huy động lực lượng khẩn trương xác minh, truy tìm các đối tượng, đồng thời báo cáo và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long. Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tang vật.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định Võ Tuấn Thành và Lê Quốc Trung là những người cầm đầu.