Bí thư TP.HCM: Khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết ngay trong tháng 11, 12

(VTC News) -

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đưa ra tại phiên thảo luận tổ sáng 18/9, khi cho ý kiến vào tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Nhắc đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định thành phố phải bảo đảm phát triển bền vững, không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá.

Dẫn chứng về việc sử dụng nguồn lực, ông Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM phải tổ chức đấu giá các khu đất với tổng giá trị hơn 90.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố thống nhất quan điểm nếu giá đất không đạt kỳ vọng thì chưa bán, để dành nguồn lực cho năm sau.

“Bởi chúng ta phải có trách nhiệm với hai chữ bền vững. Đồng thời phải chuẩn bị nguồn lực cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Đây là câu chuyện có tính nguyên tắc”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Theo ông Trần Lưu Quang, tinh thần chung của thành phố là chắt chiu từng nguồn lực, từng yếu tố có thể đóng góp cho tăng trưởng.

Về giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng, ông Trần Lưu Quang cho biết lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo đổi mới phương thức kích cầu tiêu dùng, khuyến khích mọi người mua sắm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu rõ thay vì phương thức truyền thống là chỉ “bày hàng hóa ra bán”, thành phố chuyển sang chủ động chuẩn bị “nguồn tiền” để người dân có điều kiện mua sắm.

Giải pháp được TP.HCM thực hiện là đẩy mạnh thương mại điện tử, thương mại số, ứng dụng ví điện tử MoMo và liên kết với các ngân hàng cung cấp gói tín dụng mua trước, trả sau, tạo điều kiện để người dân tận dụng các chương trình giảm giá cuối năm.

“Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp chi thưởng Tết ngay trong tháng 11 hoặc tháng 12/2026 để người dân mua sắm vì có khi lúc đó giá cả dễ chịu hơn. Điều này làm thay đổi thói quen mua sắm, không tập trung mua sắm sát Tết”, Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Đi kèm đó, TP.HCM chủ động kết nối các dịch vụ thông qua chuỗi sự kiện âm nhạc và giải trí quy mô lớn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn chứng những chương trình âm nhạc lớn như “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai”, các chương trình biểu diễn của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn và những đêm nhạc quy tụ các DJ hàng đầu thế giới đã tạo hiệu ứng tích cực trong thu hút du khách.

“Tôi chưa có thống kê cụ thể nhưng khách sạn, mua sắm, những hàng ăn ở chợ Bến Thành đông hơn hẳn. Từ nay đến cuối năm, bên cạnh các chương trình giảm giá hàng hóa, nhiều khách sạn lớn trên địa bàn cũng sẽ giảm giá phòng nhằm thu hút du khách”, ông Trần Lưu Quang nói.

Cùng với đó, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khác như đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn cho các dự án theo hợp đồng BT, qua đó khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế.

Với những giải pháp đang triển khai, ông Trần Lưu Quang tin tưởng TP.HCM còn nhiều dư địa và cơ hội để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

“Đạt con số này không chỉ cho TP.HCM, mà chúng ta phải có trách nhiệm đóng góp cho cả nước nữa, đúng với tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị là: cả nước vì TP.HCM và TP.HCM vì cả nước”, Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ thêm.