Người dân Indonesia kinh hoàng kể phút dung nham núi lửa áp sát làng

(VTC News) -

Hình ảnh núi lửa Anak Krakatau Indonesia phun trào ngày thứ hai, buộc hàng trăm chuyến bay tại sân bay chính của Jakarta phải tạm dừng. Các chuyến bay đang được dần khôi phục.

Hình ảnh do Reuters ghi nhận cho thấy tro bụi bao phủ khu vực xung quanh núi lửa. Những dòng dung nham sau khi nguội cứng thành đá tràn xuống gần các ngôi làng.

Virgilius Nama, một người địa phương, nói dòng dung nham tiến sát các vườn rau và ngôi làng truyền thống của anh. Có thời điểm, dòng dung nham chỉ còn cách ngôi làng khoảng 200-300 m. “Dòng dung nham phía sau tôi chảy từ núi Lewotolok. Bạn có thể thấy magma nguội và biến thành đá. Dòng dung nham gần như tràn vào các khu vườn của người dân và tiến sát”, Nama nói.

Dung nham tràn vào làng và nguội thành đá.

Dù lớp dung nham bên ngoài đông cứng, người dân vẫn có thể cảm nhận hơi nóng bên trong. Nama cho biết trước đó dòng dung nham có màu đỏ rực khi còn nóng.

Tro núi lửa cũng phủ lên mái nhà và đường sá trong khu dân cư. Một người dân khác, Katerina Sita, cho biết núi lửa có thể phun trào ít nhất 10 lần mỗi ngày, kèm theo rung chấn và tro bụi rơi xuống.

“Hiện chúng tôi vẫn o lắng. Trước đây từng xảy ra trận lũ lớn sau các đợt phun trào, vì vậy chúng tôi sợ điều đó tái diễn”, Sita nói. Người dân chuẩn bị phương án sơ tán tới các trang trại nếu núi lửa phun trào mạnh hơn.

Cơ quan núi lửa quốc gia Indonesia cấm các hoạt động trong phạm vi 3 km quanh núi Lewotolok, đồng thời khuyến cáo người dân đeo khẩu trang do chất lượng không khí suy giảm vì tro bụi.

Lewotolok là một trong khoảng 130 núi lửa đang hoạt động tại Indonesia. Quốc gia Đông Nam Á này nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo giao nhau và thường xuyên xảy ra động đất, phun trào núi lửa.

Đợt phun trào tại Lewotolok là diễn biến mới nhất trong chuỗi hoạt động núi lửa đang xảy ra tại nhiều khu vực của Indonesia.

Những bức ảnh tĩnh cho thấy vụ phun trào núi lửa Anak Krakatau ở Indonesia. (Nguồn: Reuters)

Indonesia cũng đang phải đối phó với cháy rừng nghiêm trọng, khi các đám cháy từ ngày 31/8 đến 6/9 thải 20,3 triệu tấn carbon, chiếm hơn một phần ba lượng phát thải do cháy rừng toàn cầu.

Kalimantan là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất. Khói mù khiến 12.874 trường học đóng cửa, hơn 1,4 triệu học sinh chuyển sang học trực tuyến. Chuyên gia cảnh báo tình hình có thể tiếp tục nghiêm trọng đến cuối tháng 10 do El Niño khiến thời tiết khô nóng, đồng thời lượng phát thải thực tế có thể cao hơn số liệu vệ tinh.