Video núi lửa 'tử thần' ở Indonesia phun trào dữ dội, cột khói cao 15 km

(VTC News) -

Cận cảnh núi lửa ‘tử thần’ ở Indonesia phun trào tạo ra cột khói khổng lổ.

Núi lửa Anak Krakatau nằm giữa hai đảo Java và Sumatra bắt đầu phun trào liên tục từ đêm 4/9, phun tro bụi vào khí quyển và ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động hàng không trong khu vực.

Đến ngày 6/9, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta đăng trên Instagram thông báo tạm ngừng hoạt động bay, do tro núi lửa bao trùm thủ đô Jakarta và một số khu vực lân cận. Ngoài ra, sân bay Halim Perdanakusuma ở Jakarta cùng 6 sân bay khác trong khu vực, trong đó có sân bay Radin Inten II tại Lampung cũng bị đóng cửa không phận.

Các sân bay được yêu cầu tạm dừng hoạt động đến 8h59 ngày 7/9 theo giờ địa phương. Việc tạm dừng loạt sân bay ảnh hưởng tới gần 1.600 chuyến bay và khoảng 170.000 hành khách.

“Chúng tôi không thể xác định khi nào tình trạng này sẽ kết thúc, do thời tiết diễn biến thất thường”, Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi cho hay.

Theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), vụ phun trào đẩy tro bụi lên độ cao 6 km ở phía đảo Java và 15 km ở đảo Sumatra cùng một số khu vực thuộc tỉnh Banten trên đảo Java.

Khu dân cư gần nhất nằm cách núi lửa hơn 16 km, tuy nhiên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 3 km tính từ miệng núi lửa đang hoạt động. Cơ quan phòng chống thiên tai cũng kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, do ảnh hưởng của tro bụi.

Tại Jakarta và Lampung, nhiều trường học chuyển sang sử dụng hình thức học trực tuyến để giảm thiểu rủi ro sức khỏe cho học sinh.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa. Anak Krakatau được hình thành sau vụ phun trào lịch sử của núi lửa Krakatau năm 1883. Vụ phun trào này gây ra sóng thần khiến hơn 36.000 người thiệt mạng và tạo nên một miệng núi lửa khổng lồ. Năm 2018, một đợt phun trào của Anak Krakatau cũng gây ra sóng thần khiến hàng trăm người thiệt mạng.