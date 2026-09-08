Núi lửa phun trào ở Indonesia: 8 sân bay đóng cửa, 170.000 người mắc kẹt

(VTC News) -

Núi lửa phun trào khiến 170.000 người mắc kẹt, hàng nghìn chuyến bay bị hủy

Núi lửa Anak Krakatau tại Indonesia phun trào hai lần vào rạng sáng 6/9, khiến tro bụi lan rộng, hàng loạt sân bay phải đóng cửa và hàng trăm nghìn hành khách bị ảnh hưởng.

8 sân bay ngừng hoạt động

Anak Krakatau nằm giữa đảo Java và Sumatra tại eo biển Sunda, phun trào khoảng 30 giây ngay trước 4h sáng 6/9. Khoảng ba giờ sau, núi lửa tiếp tục phun trào trong 16 giây, tạo ra các cột tro bụi và dung nham. Cơ quan Địa chất Indonesia cho biết núi lửa bắt đầu có dấu hiệu hoạt động từ ngày 4/9.

Tro bụi sau đó phát tán tới nhiều khu vực phía tây Indonesia, trong đó có thủ đô Jakarta và tỉnh Lampung ở phía nam đảo Sumatra.

Do tro bụi có thể gây nguy hiểm cho động cơ máy bay, sân bay quốc tế Soekarno-Hatta và sân bay Halim Perdanakusuma phục vụ Jakarta cùng một số sân bay khu vực phải tạm đóng cửa. Đến tối 6/9, tổng cộng 8 sân bay ngừng hoạt động.

Ban đầu, giới chức ghi nhận 1.558 chuyến bay bị hủy, khiến khoảng 170.000 hành khách mắc kẹt. Tuy nhiên, theo cập nhật của AP ngày 8/9, việc đóng cửa sân bay trong hai ngày 6 và 7/9 làm gián đoạn gần 2.961 chuyến bay, trong đó có 622 chuyến quốc tế, ảnh hưởng khoảng 341.000 hành khách.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Các đường bay đến và đi từ Singapore chịu ảnh hưởng đáng kể, bên cạnh những tuyến tới Doha, Sydney và Kuala Lumpur.

Trong khi hoạt động hàng không bị đình trệ, chính quyền Indonesia không ban hành lệnh sơ tán và chưa ghi nhận người thiệt mạng do vụ phun trào. Người dân, du khách và ngư dân được khuyến cáo tránh xa miệng núi lửa ít nhất 3 km.

Tro bụi cũng ảnh hưởng đến đời sống người dân. Một số trường học hủy hoạt động, một số ngư dân tạm dừng các chuyến ra biển. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cho biết tro bụi trong không khí gây kích ứng mắt.

Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo người dân ở trong nhà và đeo khẩu trang để hạn chế kích ứng đường hô hấp, mắt và da. Các trường học tại những khu vực nhiều tro bụi được phép tạm thời chuyển sang học trực tuyến.

Núi lửa nhìn từ vệ tinh.

Khôi phục sau 2 ngày

Đến ngày 8/9, hoạt động hàng không bắt đầu được khôi phục. Hai sân bay chính của Jakarta cùng ba sân bay khu vực mở cửa trở lại sau khi giới chức xác nhận điều kiện an toàn. Các hãng hàng không được yêu cầu kiểm tra máy bay trước khi khai thác trở lại, trong khi phi công và phi hành đoàn phải tuân thủ các vùng không phận hạn chế do tro bụi núi lửa.

Bộ trưởng Giao thông Dudy Purwagandhi cho biết an toàn hàng không là điều kiện tiên quyết để nối lại các chuyến bay. Ông cũng yêu cầu các hãng đẩy nhanh hoàn tiền vé cho hành khách bị mắc kẹt và cung cấp thông tin đầy đủ để tránh tình trạng quá tải tại sân bay.

Dù đợt phun trào liên tục với các vòi dung nham và tiếng nổ lớn đã kết thúc ngày 6/9, Anak Krakatau vẫn hoạt động. Trong ngày 8/9, cơ quan địa chất ghi nhận thêm 4 đợt phun trào, trong đó hai đợt mới nhất kéo dài 19 và 17 giây. Hoạt động của núi lửa được đánh giá đã chuyển trở lại dạng phun trào Stromboli, với các vụ nổ gián đoạn phun dung nham, tro bụi và vật chất núi lửa.

Anak Krakatau hình thành sau vụ phun trào Krakatoa năm 1883, một trong những thảm họa núi lửa nghiêm trọng nhất lịch sử, khiến hơn 36.000 người thiệt mạng. Năm 2018, một vụ sụp đổ tại Anak Krakatau gây sóng thần, khiến ít nhất 430 người thiệt mạng tại Java và Sumatra.

Giới chức Indonesia hiện duy trì mức cảnh báo cao thứ hai đối với Anak Krakatau và khuyến cáo người dân không đến gần khu vực miệng núi lửa. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần liên quan đến đợt phun trào mới nhất.