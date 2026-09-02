Ngôi sao World Cup khơi mào vụ chuyển nhượng rắc rối nhất Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trong 2 ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa hè Ngoại Hạng Anh 2026/27, Folarin Balogun - ngôi sao của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 vướng vào vụ việc “lộn xộn” bậc nhất mùa giải này. CLB Everton sau khi bán đi Beto chỉ còn một tiền đạo duy nhất là Thierno Barry.

Họ đàm phán với Monaco để mua Folarin Balogun, hai bên đạt thỏa thuận với mức giá 45 triệu bảng Anh. Tiền đạo này cũng đồng ý các điều khoản cá nhân với Everton. Mọi chuyện tưởng chừng như không có gì đặc biệt nếu Folarin Balogun không... trượt kiểm tra y tế. Theo báo chí Anh, Everton lập tức liên hệ lại với Monaco nhằm giảm chi phí chuyển nhượng.

Folarin Balogun không chuyển đến Everton.

Đồng thời, đội bóng vùng Merseyside tìm cách đàm phán với Man Utd để hỏi mượn tiền đạo Joshua Zirkzee với giá 10 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, thương vụ này cũng đổ bể do Man Utd không tìm được người thay thế ngôi sao gốc Hà Lan.

Ngược lại, Monaco sẵn sàng bán tiền đạo Camara cho Chelsea và giữ Balogun ở lại. Không còn cách nào khác, Everton đành ngồi lại đàm phán với Monaco về trường hợp của Folarin Balogun. Cả hai đội bóng một lần nữa đạt thỏa thuận chuyển nhượng.

Đến lúc này, Everton tiến hành kiểm tra y tế và Balogun đạt yêu cầu. Đội bóng xứ sương mù lập tức hoàn tất các giấy tờ để nộp lên ban tổ chức Premier League. Bất ngờ xảy ra khi Balogun từ chối kí hợp đồng, lên máy bay trở về Pháp và vụ chuyển nhượng chính thức đổ bể.

Tại World Cup 2026, Balogun là ngôi sao của đội tuyển Mỹ cả trên phương diện chuyên môn lẫn ồn ào bên ngoài sân cỏ.

Folarin Balogun được xóa thẻ đỏ ngay trước trận đấu giữa Mỹ và Bỉ ở vòng 1/8. Tiền đạo này bị truất quyền thi đấu vì thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16. Động thái chưa từng có tiền lệ này xuất hiện sau cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Sự việc này tạo ra tranh cãi rất lớn nhiều ngày sau đó.