Bóng đá Việt Nam liên tiếp vô địch Đông Nam Á: Tiến dần đến World Cup

(VTC News) -

Một chức vô địch tạo ra niềm vui, nhưng khả năng lặp lại thành công và đặt ra mục tiêu cao hơn mới cho thấy bước tiến của bóng đá Việt Nam. Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) tối 26/8 ghi dấu cột mốc lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở 2 lượt chung kết.

Chức vô địch luôn có giá trị của chức vô địch. Nhưng sau khi làm được một lần, điều quan trọng là chúng ta muốn có lần thứ hai, biết cách để đạt được lần thứ hai và từ đó hướng đến những thành tích cao hơn. Với bóng đá Việt Nam, đó cũng là một cách cụ thể để nói về sự vươn mình. Từ khát khao đến hành động, bóng đá Việt Nam chứng minh được điều đó, tiếp tục khẳng định vị thế ở khu vực và hòa chung vào dòng chảy “kỷ nguyên vươn mình” của cả dân tộc.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Khát khao vươn mình

“Nhiều cầu thủ Thái Lan muốn đưa cúp về nhà, nhưng đây là Mỹ Đình. Chúng tôi phải giữ lại. Chiếc cúp này có ý nghĩa rất lớn, đây cũng là lần đầu tiên tôi dự giải Đông Nam Á. Cầu thủ ai cũng muốn vươn mình”, Nguyễn Đình Bắc tự tin trả lời trên sóng truyền hình sau khi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 kết thúc.

Tiền đạo sinh năm 2004 giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” giải đấu. Đình Bắc là gương mặt tiêu biểu của thế hệ cầu thủ trẻ, nguồn năng lượng mới và cũng là một phần tương lai của bóng đá Việt Nam. Không phải Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc, mà Đình Bắc mới là “át chủ bài” của huấn luyện viên Kim Sang-sik tại giải đấu.

Hành trình của Đình Bắc trong 2 năm qua là hình ảnh vươn mình tiêu biểu của bóng đá Việt Nam. Nhưng điều đáng chú ý hơn là cách những cầu thủ trẻ nhìn vào những thành công ấy. Một danh hiệu không phải điểm dừng. Khi đã vô địch một lần, họ muốn vô địch lần nữa. Khi đã đứng đầu Đông Nam Á, mục tiêu tiếp theo phải là tiến xa hơn ở châu Á.

Đó là lời ông Kim Sang-sik luôn nhắc đến trong các buổi họp báo mỗi khi trả lời câu hỏi liên quan đến Đình Bắc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh “phát triển hơn”, “xa hơn”, “nhiều hơn” bên cạnh những lời khen, chê dành cho cậu học trò, cũng như đồng đội.

Với bóng đá, “vươn mình” có thể bắt đầu từ điều rất đơn giản: không bằng lòng với thành công đã có. Một chức vô địch tạo ra niềm tin rằng chúng ta có thể làm được. Chức vô địch thứ hai cho thấy bóng đá Việt Nam bắt đầu biết cách lặp lại thành công. Và sau lần thứ hai, đích đến phải cao hơn.

Đình Bắc là gương mặt tiêu biểu trong hành trình thành công của đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng chỉ là mở đầu

Trong “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc Việt Nam, các nhà quản lý bóng đá, doanh nghiệp cần phải hành động để biến ý tưởng phát triển thành hiện thực. Những sân vận động tầm cỡ bắt đầu hình thành, bài toán đầu tư cho cơ sở hạ tầng bóng đá nói riêng và thể thao nói chung được đặt ra. Công nghệ cũng được áp dụng vào thể thao trên nhiều phương diện.

Những danh hiệu vô địch, những chiến thắng và hình ảnh người hâm mộ tạo nên những dòng người trên các con phố là kết quả hữu hình. Nhưng sự vươn mình của bóng đá Việt Nam không thể chỉ được đo bằng những khoảnh khắc ăn mừng.

Điều quan trọng hơn là sau một thành công, bóng đá Việt Nam giữ được những gì, rút ra được điều gì và tiếp tục tiến lên như thế nào.

Bóng đá Việt Nam muốn vươn mình cần có những định hướng, mục tiêu cụ thể. Đích đến cuối cùng được nhắc đến trong nhiều cuộc họp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa IX là World Cup.

Nếu nhìn vào các nền bóng đá trong khu vực, Indonesia và Thái Lan đều nỗ lực nhưng vẫn còn một chặng đường dài để đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việt Nam cũng còn rất nhiều việc phải làm để biến mục tiêu World Cup thành hiện thực.

Nhưng con đường ấy không bắt đầu bằng việc xem nhẹ những danh hiệu Đông Nam Á. Muốn bước lên một nấc thang cao hơn, trước hết phải biết cách chinh phục và duy trì vị thế ở nấc thang hiện tại.

Năm 2024, đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Hai năm sau, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ giành thêm một danh hiệu mà còn làm được điều chưa thế hệ nào trước đó thực hiện: bảo vệ thành công chức vô địch.

Đó chính là sự khác biệt giữa làm được một lần và biết cách làm được lần thứ hai.

Nếu các nhà quản lý không bước đi sớm, mạnh mẽ, quyết liệt, đầu tư cho đào tạo trẻ, giải vô địch quốc gia, cơ sở vật chất, khoa học thể thao và những yếu tố nền tảng khác, khoảng cách đến World Cup sẽ khó được thu hẹp.

Tối 26/8, cột mốc hai lần vô địch Đông Nam Á liên tiếp lần đầu tiên được đội tuyển Việt Nam chạm tới. Giấc mơ xưng vương ở đấu trường khu vực không còn chỉ là câu chuyện của một lần thành công.

Bây giờ, sau khi đã biết cách vô địch và biết cách bảo vệ chức vô địch, bóng đá Việt Nam cần hướng đến những thử thách cao hơn. Asian Cup, các giải trẻ châu lục và xa hơn là World Cup sẽ là những thước đo tiếp theo.