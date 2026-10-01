Việt Nam hợp tác EU, Mỹ thúc đẩy chính sách thuế minh bạch, công bằng

(VTC News) -

Chiều 1/10, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về các diễn biến quốc tế gần đây liên quan đến chính sách thuế và thương mại của Việt Nam.

Về câu hỏi liên quan đến thông tin Liên minh Châu Âu sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách khu vực pháp lý không hợp tác về thuế, Người phát ngôn cho biết, như từng tuyên bố vào 22/6, trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU), Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng Châu Âu và các nước thành viên EU về những kết quả đạt được trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các quy định và thông lệ quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

“Điều này giúp các đối tác có đánh giá khách quan, toàn diện hơn, phản ánh đúng thực tiễn tại Việt Nam, từ đó thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì sự phát triển và thịnh vượng chung”, Người phát ngôn khẳng định.

Liên quan đến thông tin tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Jamieson Greer tại New York, theo Người phát ngôn, hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực.

“Vào ngày 21/9 tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Jamieson Greer. Hai bên đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán hướng tới sớm ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước”.

Trên cơ sở đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và sự thịnh vượng chung của thế giới. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đầy đủ, cụ thể sau khi nội dung được hai bên thống nhất.