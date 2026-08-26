Canada áp thuế trả đũa Mỹ

(VTC News) -

Chính phủ Canada ngày 25/8 thông báo áp thuế trả đũa lên tới 50% đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada và đe dọa tiếp tục tăng thuế.

Theo Bộ Tài chính Canada, thép và nhôm Mỹ sẽ chịu mức thuế 50%, trong khi các mặt hàng khác như sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng và máy móc nông nghiệp chịu thuế 25%. Các biện pháp này áp dụng với khoảng 20 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ và sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9.

“Canada sẽ áp thuế tương ứng với Mỹ, từng đồng đổi từng đồng”, Bộ trưởng Tài chính Francois-Philippe Champagne phát biểu tại họp báo ngày 25/8. Ông cho biết các biện pháp chủ yếu nhằm bảo vệ những ngành công nghiệp Canada bị ảnh hưởng bởi thuế của Mỹ.

(Ảnh minh hoạ)

Đàm phán thương mại giữa Washington và Ottawa đổ vỡ hôm 21/8, khi hai bên cáo buộc nhau đưa ra những thay đổi vào phút chót đối với dự thảo thỏa thuận thương mại toàn diện. Ngay sau đó, ông Trump áp thuế 50% lên khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, trong đó có rượu vang, xi măng, ván ép, quần áo và thiết bị khúc côn cầu.

Căng thẳng tiếp tục leo thang hôm 24/8, khi ông Trump đe dọa tăng thêm thuế đối với nước láng giềng phía Bắc. Ông cáo buộc Canada đã “lợi dụng Mỹ trong nhiều năm”, đồng thời chỉ trích chính sách bảo hộ của Ottawa đối với nông sản Mỹ.

Ông Trump tuyên bố từ ngày 1/1/2027, thuế đối với tất cả ô tô, xe tải, phụ tùng ô tô và thép từ Canada sẽ tăng lên 50%, gấp đôi mức thuế 25% hiện nay đối với ô tô Canada. Ông kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất tại Mỹ để được hưởng mức thuế bằng 0.

Một trong những bất đồng cốt lõi là thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada. Ông Trump cho rằng con số này lên tới 60 tỷ USD, trong khi Đại diện Thương mại Mỹ đưa ra mức 48,3 tỷ USD. Tuy nhiên, Thủ tướng Carney cho rằng thâm hụt chủ yếu xuất phát từ việc Mỹ nhập khẩu lượng lớn dầu mỏ, khí đốt và điện từ Canada.

Ông Trump cũng phản đối mức thuế bảo hộ của Canada đối với sữa, gia cầm và trứng Mỹ, có thể lên tới 200% đối với phần vượt hạn ngạch. Canada đồng thời áp thuế với các hãng sản xuất ô tô Mỹ đã chuyển nhà máy từ Canada trở lại Mỹ, điều được cho là đi ngược nỗ lực tái công nghiệp hóa của ông Trump.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada bắt nguồn từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump và bùng phát trở lại sau khi ông trở lại Nhà Trắng, cùng chiến dịch áp thuế quy mô lớn nhằm vào các đối tác thương mại như Trung Quốc, EU, Nhật Bản và Mexico.

“Chúng tôi không hề ảo tưởng”, ông Carney nói hôm 23/8 về quan hệ với ông Trump. “Ngay từ đầu, chúng tôi đã nhận ra rằng nước Mỹ đã thay đổi”.