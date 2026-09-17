Ngoại thành Hà Nội có nơi ngập gần 1m, cấm xe qua nhiều tuyến đường

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng trên các tuyến đường thuộc địa bàn các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo.
Tại các xãKiều Phú, Quốc Oai và Phú Cát, tuyến đường 421B (đường 81B cũ) tại Km11+460 hiện ngập sâu khoảng 90 cm, trong khi nhánh N1 tại Km11+400 ngập khoảng 30 cm. Các vị trí này hiện không bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến 421B.
Cơ quan chức năng cấm tất cả các xe đi qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau:
Tại Km6+700 ĐT.421B (xã Quốc Oai): Di chuyển qua Thạch Thán (DH.01) → Cầu Văn Quang → Nghĩa Hương → Đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội và rẽ phải đi Xuân Mai, các phương tiện di chuyển từ Xuân Mai → Quốc Oai → Đại Lộ Thăng Long.
Tại Km16+00 ĐT.421B (Quốc Oai): Di chuyển theo hướng Xuân Mai đi theo QL6 → đường mòn Hồ Chí Minh → Đại Lộ Thăng Long → Quốc Oai.
Trên địa bàn các xã An Khánh, Hưng Đạo, hiện tại Cầu 72II tại Km8+400 ngập sâu khoảng 30cm, không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông. Các phương tiện bị cấm lưu thông qua vị trí ngập, và đi theo hướng phân luồng như sau:
Cầu 72II đường 423 (72 cũ): Các phương tiện đi từ Quốc Oai sang Hoài Đức, Hà Đông → tại Km9+200 đường 423 rẽ trái đi Chúc Sơn hoặc rẽ phải đi Đại lộ Thăng Long về Hà Đông.
Các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai đến km 8+100 đường 423 (Bưu điện Vân Côn) rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai.
Thời gian thực hiện việc cấm xe, phân luồng từ ngày 16/9 đến khi hết ngập.
Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Phú Cát, An Khánh và Hưng Đạo bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.
Chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông.
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội được đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng và phù hợp với tình trạng mưa lũ, ngập úng tại khu vực trên, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.
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