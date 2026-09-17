Đường Hà Nội biến thành sông sau cơn mưa lớn, người dân phải lội bộ đi làm

Chị Minh, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, cho biết sáng nay chị phải gửi xe tại hầm một chung cư trên đường Tố Hữu rồi đi bộ qua đoạn ngập để bắt Grab đến cơ quan. Theo chị, từ nhà ở An Khánh đến khu vực này đã mất gần 30 phút vì đường ngập. Khi tới đây, xe máy chết máy, chị còn suýt ngã do nước từ ô tô chạy qua tạo sóng. “Xe chết máy, lại còn suýt ngã khi sóng từ ô tô đánh tới. Tôi phải gửi xe ở đây để đi bộ ra chỗ không ngập để bắt Grab đến bệnh viện”, chị Minh nói.