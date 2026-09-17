Đường Hà Nội biến thành sông sau cơn mưa lớn, người dân phải lội bộ đi làm

Sáng 17/9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngập sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9.
Tại đường Tố Hữu, khu vực gần hầm chui Lê Văn Lương, hàng trăm người phải dắt xe, lội nước để đến nơi làm việc.
Khoảng 7h cùng ngày, lượng phương tiện đổ về khu vực này tăng nhanh. Tuy nhiên, một đoạn đường dài vẫn ngập sâu gần đầu gối, khiến nhiều xe máy chết máy khi vừa đi vào vùng nước ngập.
Không thể tiếp tục chạy xe, nhiều người xuống dắt bộ, men theo dải phân cách để tìm cách vượt qua đoạn ngập.
Mỗi khi ô tô hoặc xe tải chạy qua, nước bị dồn thành từng đợt, khiến người đang dắt xe phải chật vật giữ thăng bằng.
Chị Minh, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, cho biết sáng nay chị phải gửi xe tại hầm một chung cư trên đường Tố Hữu rồi đi bộ qua đoạn ngập để bắt Grab đến cơ quan. Theo chị, từ nhà ở An Khánh đến khu vực này đã mất gần 30 phút vì đường ngập. Khi tới đây, xe máy chết máy, chị còn suýt ngã do nước từ ô tô chạy qua tạo sóng. “Xe chết máy, lại còn suýt ngã khi sóng từ ô tô đánh tới. Tôi phải gửi xe ở đây để đi bộ ra chỗ không ngập để bắt Grab đến bệnh viện”, chị Minh nói.
Tình cảnh tương tự xảy ra với anh Long, 29 tuổi, ở khu vực Cầu Tó, làm việc tại Cầu Giấy. Không thể vượt qua đoạn đường ngập, anh phải nhắn tin xin cấp trên cho đi làm muộn và cũng chưa biết khi nào có thể tiếp tục hành trình đến cơ quan.
Người dân Hà Nội chật vật đến công sở sáng 17/9.
Một người dân cho rằng tình trạng đường ngập sau những trận mưa lớn gây nhiều khó khăn cho việc đi học, đi làm. Người này mong các giải pháp chống ngập được triển khai căn cơ để tình trạng tương tự không tiếp diễn mỗi khi mưa lớn.
Đến gần 9h cùng ngày, tại khu vực này vẫn xảy ra ùn tắc kéo dài.
Một số học sinh, sinh viên đến lớp muộn; nhiều người đi làm quần áo ướt sũng sau khi vượt qua các điểm ngập.
Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ đêm 16 đến rạng sáng 17/9, Hà Nội có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 80-160mm, một số nơi gần 200mm. Đến 6h ngày 17/9, nhiều điểm ngập được ghi nhận tại Từ Liêm, Cầu Giấy, Mỹ Đình, Triều Khúc, Võ Chí Công, Tố Hữu, Lương Thế Vinh cùng một số tuyến phố nội thành.
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