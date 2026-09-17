Nước ngập nhiều nơi, 'bản đồ mưa ngập' của iHanoi không thể tra cứu chính xác

(VTC News) -

Sau trận mưa lớn suốt đêm đến sáng 17/9, nhiều tuyến đường Hà Nội bị ngập sâu. Mưa ngập khiến cuộc sống người dân ở nhiều nơi trong thành phố bị xáo trộn.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người lên mạng xã hội tìm hiểu các cung đường đang ngập úng để thay đổi hành trình tới chỗ làm việc, học tập.

Một cách khác được người dân lựa chọn là tra cứu “Bản đồ mưa ngập” trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi).

Anh Tuấn Phạm (trú ở Tây Hồ) cho biết, anh nhận lệnh điều động đột xuất của cơ quan phải đi làm từ 6h. Trước khi ra khỏi nhà, anh vào app iHanoi để tra cứu các điểm ngập. Tuy nhiên, tại phần “Bản đồ mưa ngập” chỉ hiển thị lượng mưa mà không có thông tin về nơi đang ngập úng.

Anh Tuấn cho rằng do sáng sớm nên hệ thống chưa kịp cập nhật, vì vậy thỉnh thoảng anh lại vào app và tiếp tục tra cứu nhưng không hề nhận được kết quả mong muốn.

Anh H.C. đứng ở điểm ngập nhưng “Bản đồ mưa ngập” không hiển thị ngập.

Tương tự, anh H.C. cho hay, dù đứng tại điểm ngập sâu ở phố Đồng Me (phường Từ Liêm) nhưng mini app “Bản đồ mưa ngập” không hiển thị.

Trả lời về vụ việc, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ cho kiểm tra lại hệ thống ngay lập tức về việc nhiều người dùng phản ánh không tải được bản đồ ngập trên iHanoi.

Đối với một số điểm ngập nhưng không được cập nhật trên Mini App này, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, thành phố hiện đang thiếu nhiều cảm biến tự động. Trong khi việc theo dõi ngập lụt phụ thuộc lớn vào hệ thống cảm biến tự động, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với Công ty Thoát nước Hà Nội để có phương án bổ sung.

Còn đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay, hệ thống đang gặp một số trục trặc kỹ thuật. Nguyên nhân là do các bên đang trong quá trình khớp nối lại dữ liệu giữa các hệ thống với nhau.

“Các thông tin trên hệ thống đường truyền riêng của Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn hoạt động bình thường, và đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện việc kết nối dữ liệu”, đại diện đơn vị thông tin.

Mưa ngập khiến việc di chuyển gặp khó khăn.

Trước đó, đầu tháng 9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ra mắt và đưa vào vận hành mini app “Bản đồ mưa ngập” trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi).

Mini app “Bản đồ mưa ngập” được giới thiệu cung cấp tình trạng mưa và độ sâu điểm ngập được cập nhật liên tục theo thời gian thực (chuẩn mực theo từng milimet lượng mưa và mét độ sâu).

“Bản đồ mưa ngập” được trực quan hóa bằng thang màu tiêu chuẩn, giúp người dân đánh giá mức độ nguy hiểm chỉ trong vài giây.

Đồng thời, ứng dụng này có thể cảnh báo chủ động gửi thẳng đến điện thoại, người dùng không cần mở ứng dụng vẫn nhận được thông báo. Khi có điểm ngập hoặc mưa lớn phát sinh trong vùng cài đặt, hệ thống sẽ tự động bật cảnh báo chi tiết (Popup) giúp người dân chủ động chuyển hướng di chuyển.

Bán kính nhận cảnh báo từ 1km đến 100km tính từ vị trí hiện tại. Đặc biệt, người dùng có thể cài đặt khung giờ nhận tin để tránh bị làm phiền ngoài giờ sinh hoạt hoặc ban đêm.