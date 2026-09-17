Trưa nay Hà Nội tiếp tục hứng mưa lớn, nguy cơ dông lốc, ngập úng

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường, xã Bát Tràng, Long Biên, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Tương Mai, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Kim Liên, Phương Liệt, Định Công, Từ Liêm, Xuân Phương, Sơn Đồng, Dương Hoà, Hát Môn, Hương Sơn, Mỹ Đức...

Trong những giờ tới, vùng mây dông sẽ gây ra mưa rào và có thể dông cho các phường, xã nói trên, sau đó khả năng ảnh hưởng đến các phường xã khác như Bồ Đề, Hồng Hà, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Thanh Xuân, Khương Đình, Thanh Liệt, Hoàng Liệt, Đại Thanh, Tây Phương, Thạch Thất, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Hồng Sơn, Hoà Xá... và các khu vực khác của thành phố.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội tiếp tục mưa lớn trong hôm nay 17/9, nguy cơ ngập úng. (Ảnh: Minh Đức)

Ngày và đêm nay (17/9), Hà Nội và loạt tỉnh, thành trải dài từ miền Bắc vào miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn.

Cụ thể, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa dao động 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong ngày này, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày và đêm 17/9, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa rào và dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Trung tâm khí tượng cảnh báo mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ đêm 18/9, mưa lớn trên khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị xu hướng giảm dần.