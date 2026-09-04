Nghị quyết 25: Bước chuyển từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội

Lần đầu tiên, công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một Chiến lược tổng thể, dài hạn thông qua Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Điểm mới đặc biệt của nghị quyết là sự chuyển dịch tư duy quản trị: Chuyển trọng tâm từ “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội”, mở rộng trận địa bảo vệ nền tảng tư tưởng trên cả không gian thực và không gian số.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết quán triệt chuyên đề nội dung cốt lõi của Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Từ tư duy “quản lý” bị động sang “dẫn dắt” định hình dòng chảy tư tưởng

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, công tác tư tưởng của Đảng luôn giữ vị trí “đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn”.

Tuy nhiên, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông đa nền tảng và các thách thức phi truyền thống trên không gian mạng khiến phương thức “quản lý thông tin” truyền thống - vốn mang tính bị động và kiểm soát - không còn phù hợp.

Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị tạo bước ngoặt về lý luận khi đặt mục tiêu trọng tâm là “dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo đồng thuận xã hội”.

Việc chuyển từ “quản lý” sang “dẫn dắt” đòi hỏi Đảng không chỉ phản ứng trước các luồng tin mà phải chủ động định hình dòng chảy tư tưởng thông qua việc cung cấp thông tin chính thống công khai, minh bạch, có tính dự báo sớm và khả năng thuyết phục cao.

Ông Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận định, chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới là một trong những chiến lược lãnh đạo chung của Đảng đối với sự phát triển của đất nước, bảo đảm tính đồng bộ với sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa.

Trong đó, tư tưởng là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, cần phát triển đồng bộ và song hành cùng các lĩnh vực khác. Đây là một chiến lược vừa mạnh mẽ, kiên quyết, vừa mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, nhằm quy tụ và thúc đẩy tất cả chúng ta cùng đồng lòng tiến bước.

Đưa không gian số thành “mặt trận trọng yếu” bảo vệ an ninh tư tưởng

Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt: “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”, qua Nghị quyết số 25, lần đầu tiên Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng đồng bộ trên cả “không gian thực” và “không gian số”, coi không gian số là mặt trận trọng yếu liên quan trực tiếp đến an ninh tư tưởng và chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Phân tích sâu hơn về bước chuyển này, TS Lê Trung Kiên (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết, với sự chuyển dịch chiến lược từ “không gian thực” mở rộng sang “không gian số”, lần đầu tiên Bộ Chính trị đặt hai không gian này ở thế đồng bộ và nâng tầm không gian số lên thành “mặt trận trọng yếu”.

Bởi hiện nay, internet và các nền tảng mạng xã hội không còn là công cụ phụ trợ mà đã trở thành môi trường sống thứ hai của con người.

“Mọi làn sóng tư tưởng, xu hướng dư luận hay kế hoạch diễn biến hòa bình đều phát tán và lan rộng từ không gian số trước khi bộc phát ra thực tế. Do đó, không gian mạng ở đâu, trận địa tư tưởng ở đó. Cùng với phương châm hành động “sắc bén, thuyết phục” và tầm nhìn bảo vệ “chủ quyền dữ liệu” chính là chìa khóa để giữ vững an ninh tư tưởng quốc gia trong kỷ nguyên số”, theo TS Lê Trung Kiên.

Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Một trong những tác động thực tiễn mạnh mẽ nhất của Nghị quyết số 25 là chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, xóa bỏ quan niệm coi đây là “việc riêng” của ngành tuyên giáo hay cấp tỉnh, Trung ương, khẳng định đây là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị.

Để hiện thực hóa định hướng này, nghị quyết đưa ra các quy định bắt buộc: Quy định rõ 100% cấp xã phải có lực lượng làm công tác tư tưởng và cán bộ chuyên trách. Phân công rõ một Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách. Đưa công tác tư tưởng trở thành nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ.

Đồng thời duy trì nền nếp đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, phấn đấu 100% kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân được tiếp nhận và xử lý ngay từ cơ sở, không để tích tụ thành điểm nóng.

Điểm đột phá của Nghị quyết số 25 là kiên quyết xóa bỏ tình trạng “làm tư tưởng hình thức”, “nghị quyết trên giấy”. Đảng xác định “mức độ hài lòng, niềm tin của Nhân dân” và “kết quả thực hiện nhiệm vụ” là thước đo cao nhất để đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng cũng như năng lực cán bộ. Hằng năm, các cấp ủy phải rà soát, công khai và giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong Nhân dân.

Phát huy vai trò báo chí chủ lực

Trong triển khai Nghị quyết 25, các cơ quan báo chí chủ lực được xác định vừa là “vũ khí sắc bén” trong đấu tranh tư tưởng, vừa là “cầu nối vững chắc” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Nói về sứ mệnh của báo chí, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí chủ lực như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam hay Thông tấn xã Việt Nam luôn được Đảng xác định có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, các cơ quan báo chí quốc gia đã luôn phát huy tốt vai trò của mình, đồng hành với sự đi lên của đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác tư tưởng của báo chí cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nâng cao nhận thức giúp toàn bộ hệ thống chính trị nắm rõ bối cảnh tình hình mới cũng như những cơ hội đặt ra cho đất nước. Tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác truyền thông, đưa chính sách đến với người dân.

“Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Ở bất kỳ thời kỳ nào, khi làm tốt công tác tư tưởng, sự nghiệp cách mạng đều sẽ nhanh chóng đạt được những thắng lợi vẻ vang”, theo bà Vũ Việt Trang.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang.

Nghị quyết 25 không chỉ giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt về an ninh tư tưởng, an ninh mạng mà còn hướng tới tầm nhìn chiến lược đến năm 2045: biến công tác tư tưởng thành năng lực nội sinh của Đảng và dân tộc.

Sự chuyển mình căn bản này được kỳ vọng sẽ củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, khơi dậy tinh thần tự hào, tự cường dân tộc, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Lại Hoa (VOV1)