Trưởng Ban Tuyên giáo TW: Phá vỡ rào cản trì trệ, quét sạch tư duy an phận

(VTC News) -

Tại hội nghị toàn quốc sáng 3/9, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: Media Quốc hội)

Ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 07 không dừng lại ở một đợt sinh hoạt chính trị thông thường, mà phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta.

“Tạo ra một xung lực mới: phá vỡ rào cản trì trệ, quét sạch tư duy an phận, né tránh trách nhiệm, khơi thông điểm nghẽn thể chế, đưa đất nước vững vàng bứt phá trong giai đoạn mới”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Ngày 13/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, thay thế Chỉ thị số 05 năm 2016 và Kết luận số 01 năm 2021.

Ông Trịnh Văn Quyết cho biết có 4 căn cứ để trả lời cho câu hỏi “Vì sao phải thay thế Chỉ thị 05?”.

Thứ nhất, thế giới và khu vực biến động nhanh, khó lường; mặt trận tư tưởng mở rộng sang không gian mạng với những phương thức chống phá hoàn toàn mới.

Thứ hai, đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới sau Đại hội XIV, với mục tiêu tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm - đòi hỏi một cách học và một cách làm khác trước.

Thứ ba, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, bên cạnh kết quả rất quan trọng, phải thẳng thắn thừa nhận: bệnh hình thức vẫn là căn bệnh lớn nhất - học nhiều mà chuyển biến ít, đăng ký nhiều mà sản phẩm ít, sơ kết tổng kết đều đặn nhưng những việc khó của dân, cần phải giải quyết cho dân vẫn có một số việc chưa giải quyết được.

Thứ tư, từ đó đặt ra yêu cầu chuyển hẳn từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”.

“Có thể tóm lại bằng một mệnh đề: Chỉ thị 05 trả lời câu hỏi: học gì và làm theo thế nào, thì Chỉ thị 07 Bộ Chính trị yêu cầu trả lời câu hỏi: thực hành để tạo ra kết quả gì và đo bằng cách nào theo kết quả đó”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, điểm mới nổi bật trong Chỉ thị số 07 là sự bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh”. Đây không đơn thuần là thêm một thành tố, mà là bắc thêm một nhịp cầu - nhịp cầu nối từ nhận thức sang hành động, từ đạo đức sang hiệu quả công việc.

Mục tiêu chiến lược mà Bộ Chính trị xác định rõ trong Chỉ thị 07 được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh là khi bước vào giai đoạn phát triển mới phải tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ từ “tư duy làm theo” sang “hành động thực hành” đi vào chiều sâu thực chất; loại bỏ triệt để bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, xu hướng giáo điều, sáo rỗng; xác lập tư duy hành động mới: từ “học điều đúng” sang “học cách làm đúng”, từ “noi gương” sang “vận dụng, phát triển sáng tạo”.

Trong đó, từ “học điều đúng” sang “học cách làm đúng”: không dừng lại ở việc thuộc lòng các luận điểm, lý thuyết, mà phải thấu triệt phương pháp luận khoa học của Bác để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn phức tạp đang đặt ra.

Từ “noi gương” sang “vận dụng, phát triển sáng tạo”: không rập khuôn máy móc, không giáo điều, mà kế thừa, vận dụng linh hoạt bài học của Bác vào đặc thù từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm khơi thông các nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị.

Không dám quyết, không dám làm thì việc học chưa đạt yêu cầu

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng khẳng định chuyên đề toàn khóa làm rõ cội nguồn hình thành, những nội dung cốt lõi và giá trị của di sản Hồ Chí Minh theo một cách tiếp cận mới: hệ thống, biện chứng và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Về tư tưởng Hồ Chí Minh, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ điểm mới căn bản là không chỉ đi vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội hay từng nhóm đối tượng cụ thể như trước đây, mà tiếp cận tư tưởng của Người theo một cấu trúc logic khoa học chỉnh thể, xuyên suốt về con đường cách mạng Việt Nam.

Về đạo đức Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo; người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân”.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng nhắc đến yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây với cán bộ cấp chiến lược, đó là vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn thì yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao; học phải gắn với công việc, với trách nhiệm và kết quả phục vụ Nhân dân.

“Các chuẩn mực ấy phải được cụ thể hóa thành hành động thiết thực, phù hợp chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên ở mỗi vị trí công tác. Đạo đức không đo bằng lời hứa, mà đo bằng cách người cán bộ sử dụng quyền lực được giao và bằng sự hài lòng của người dân”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Về phương pháp Hồ Chí Minh, một trong những phương pháp được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt là phương pháp gắn lý luận với thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan; chống triệt để bệnh chủ quan duy ý chí, xa rời thực tế.

Đó chính là yêu cầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể, làm cho ý chí của Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của Nhân dân.

Với phương pháp “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ, giải quyết biện chứng mối quan hệ giữa chiến lược và sách lược; giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhưng linh hoạt, mềm dẻo về phương sách, biện pháp.

Trong điều hành, đó là tinh thần kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời chủ động biến khó khăn, thách thức thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng nhắc đến phương pháp “tạo lực, lập thế, chủ động nắm bắt và tận dụng thời cơ lịch sử để đưa cách mạng vượt qua thác ghềnh”, và nêu dẫn chứng trong việc chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp để mở ra không gian phát triển mới.

Nhắc đến phương pháp nêu gương mang tính tiên phong, kết hợp chặt chẽ với vũ khí sắc bén tự phê bình và phê bình để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, ông Trịnh Văn Quyết đề cập yêu cầu đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rất rõ, đó là cán bộ vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn thì yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định phong cách Hồ Chí Minh là sự biểu hiện sinh động nhất của tư tưởng, đạo đức và phương pháp trong thực tế cuộc sống, và cũng là nơi vai trò nêu gương, chủ động của cấp chiến lược thể hiện rõ nhất.

Đó là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, không rập khuôn, luôn đổi mới sáng tạo, bám sát hơi thở thời đại. Bên cạnh đó là phong cách làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, thể hiện qua việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp xuống công trường, xuống cơ sở, họp trực tuyến đến cấp xã, xử lý ngay tại chỗ những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

Từ những thành tố đã nêu, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định nêu gương không còn là một phẩm chất được khuyến khích, mà trở thành một phương thức lãnh đạo bắt buộc, có tiêu chí phân tầng theo chức vụ: chức vụ càng cao, yêu cầu nêu gương càng cụ thể, càng công khai và càng phải chịu sự giám sát của tổ chức và của Nhân dân.

“Thực hành theo Bác phải gắn chặt với khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Học tập, thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh mà cán bộ vẫn không dám quyết, không dám làm thì việc học ấy chưa đạt yêu cầu”, ông Trịnh Văn Quyết quán triệt.