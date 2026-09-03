Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Làm tốt cho dân là công tác tư tưởng tốt nhất

(VTC News) -

Nội dung trên được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đưa ra khi quán triệt chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” tại hội nghị toàn quốc sáng 3/9.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: Media Quốc hội)

Cán bộ chưa thông, lòng dân chưa thuận, chủ trương đúng vẫn ách tắc

Ông Trịnh Văn Quyết cho rằng, nếu các nghị quyết chiến lược được Bộ Chính trị ban hành trước đó trả lời câu hỏi phát triển bằng cách nào, thì Nghị quyết 25 trả lời câu hỏi phát triển bằng sức mạnh tinh thần nào và huy động được sự đồng lòng của toàn dân để thực hiện các Nghị quyết.

Các nghị quyết kia giải phóng nguồn lực vật chất, thể chế, công nghệ; Nghị quyết 25 giải phóng nguồn lực tinh thần - thứ nguồn lực không nằm trong bất kỳ bảng cân đối nào nhưng lại quyết định tốc độ đi vào cuộc sống của tất cả các Nghị quyết còn lại.

“Một chủ trương đúng mà cán bộ, đảng viên chưa thông, lòng dân chưa thuận thì vẫn ách tắc; một chính sách hay mà cán bộ chưa tin hoặc không hiểu thì vẫn nằm trên giấy. Vì vậy, Nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng vừa đi trước mở đường, vừa đi cùng trong tổ chức thực hiện, vừa đi sau tổng kết và củng cố niềm tin cho từng nghị quyết chiến lược”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nghị quyết 25 xác định phương châm xuyên suốt: “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”.

Trong đó, chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là đúng, trúng, kịp thời, có luận cứ. Thuyết phục là lấy lý lẽ và sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả là đo bằng chuyển biến trong nhận thức và hành động, không đo bằng số lượng văn bản, số buổi hội nghị.

Nghị quyết nêu rõ 4 quan điểm chỉ đạo, theo ông Trịnh Văn Quyết, có ba điểm mới cần quán triệt sâu sắc.

Một là, chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

“Đây là chuyển biến về tư duy quan trọng nhất của Nghị quyết. Quản lý thông tin là cần thiết, nhưng trong môi trường số hôm nay, chỉ quản lý thôi thì không đủ và cũng không thể; phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội để tham mưu cho Đảng có những giải pháp hoạch định chính sách chiến lược cụ thể”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Hai là, công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị; cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không “khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách. Đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu nay, và Nghị quyết 25 gỡ tồn tại ấy bằng cơ chế đánh giá, xếp loại và xem xét trách nhiệm.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo; tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Nghị quyết khẳng định: con người là trung tâm, đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt, niềm tin của Nhân dân là thước đo cao nhất; Nhân dân là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Và một quan điểm rất đáng chú ý: hiệu quả các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chính sách an sinh xã hội chính là giải pháp trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. Nói cách khác, việc làm tốt cho Nhân dân, tốt cho Đảng, tốt cho đất nước là công tác tư tưởng tốt nhất”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị sáng 3/9.

Đến năm 2030, có 4.000-6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin, Nghị quyết 25 lượng hóa các mục tiêu đến năm 2030 thành 5 nhóm với các chỉ tiêu kiểm đếm được.

Trong đó, Bộ Chính trị đặt mục tiêu nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn; 100% kiến nghị, phản ánh của Nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn quy định; 100% cấp xã có lực lượng làm công tác tư tưởng hoạt động thường xuyên tại từng địa bàn dân cư, có cán bộ chuyên trách và kết nối hệ thống thông tin nguồn.

“Hình thành mạng lưới 15.000-20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực; đào tạo chuyên sâu 4.000 - 6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt”, ông Trịnh Văn Quyết nói

Tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị nêu rõ công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Bộ Chính trị nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có ba nhóm đột phá.

Nhóm giải pháp đột phá thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội.

Điều cốt lõi được ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh là đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng và trách nhiệm nêu gương vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm; mỗi chủ trương, chính sách lớn phải có đánh giá tác động về tư tưởng và phương án tuyên truyền, giải thích, đối thoại đi kèm; đổi mới việc nắm, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm bằng điều tra xã hội học kết hợp phân tích dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo - và phải chuyển kết quả dự báo thành quyết định lãnh đạo cụ thể, không dừng lại ở báo cáo.

Nhóm giải pháp đột phá thứ hai là chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp không gian thực với không gian số.

Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu mỗi xã, phường, đặc khu phân công một Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách; duy trì sinh hoạt tư tưởng tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư; công tác tư tưởng là nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ. Đổi mới căn bản hệ thống thông tin cơ sở; bảo đảm nguyên tắc một vụ việc - một đầu mối phát ngôn - một bộ thông điệp thống nhất. Xử lý vấn đề ngay tại nơi phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Nhóm giải pháp đột phá thứ ba là bảo đảm về đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Cùng với ban hành khung năng lực và tiêu chuẩn chức danh cán bộ làm công tác tư tưởng, theo ông Trịnh Văn Quyết, sẽ có chính sách đãi ngộ đặc thù và bảo vệ cán bộ dám nói thẳng, dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm.

Ông cũng nhấn mạnh việc xây dựng và áp dụng thống nhất hệ tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng; sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ bố trí nguồn lực và xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Ngoài 3 nhóm giải pháp đột phá còn có các nhóm giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết và truyền thông chính sách; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm an ninh tư tưởng…

“Nhìn tổng thể, tám nhóm giải pháp ấy trả lời trọn vẹn bốn câu hỏi: ai lãnh đạo và chịu trách nhiệm; làm ở đâu là chính - ở cơ sở, ở từng địa bàn dân cư; làm bằng nội dung gì và phương thức nào; và làm bằng nguồn lực,con người, công nghệ nào”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, công tác tư tưởng là công việc khó nhất, bởi đối tượng của nó là niềm tin - thứ được bồi đắp rất lâu nhưng có thể tổn thương rất nhanh. Nhưng đó cũng là công việc quyết định nhất, bởi mọi chủ trương, mọi nguồn lực, mọi công nghệ cuối cùng đều phải đi qua con người, qua nhận thức và tình cảm của con người mới trở thành sức mạnh hiện thực.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, kết quả thực hiện Nghị quyết 25 không đo bằng số hội nghị đã tổ chức hay số văn bản đã ban hành, mà đo bằng ba điều rất cụ thể: người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ hay không; những bức xúc ở cơ sở có được phát hiện và giải quyết ngay từ nơi phát sinh hay không; và niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ có dày lên từng năm hay không.