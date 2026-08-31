Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan trong hệ thống chính trị bố trí người phát ngôn

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch 08 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Kế hoạch được ban hành nhằm tạo chuyển biến căn bản, thực chất, đưa công tác tư tưởng thực sự trở thành một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Ban Bí thư đặt mục tiêu chuyển trọng tâm công tác tư tưởng từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; gắn công tác tư tưởng với việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chính sách an sinh xã hội; đồng thời nâng cao sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống; vận hành đồng bộ, thống nhất công tác tư tưởng trên cả không gian thực và không gian số; củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Một trong những yêu cầu được Ban Bí thư đặt ra tại Kế hoạch là các cơ quan trong hệ thống chính trị kiện toàn bộ phận truyền thông và người phát ngôn theo hướng rà soát, phân công đầu mối thực hiện nhiệm vụ truyền thông, bố trí người phát ngôn theo quy định, không làm phát sinh tổ chức trung gian.

Về nhiệm vụ cụ thể, Ban Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật phục vụ công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, gồm: Pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông, quảng cáo, văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo, thông tin đối ngoại, bảo vệ bí mật Nhà nước; pháp luật về không gian mạng, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo; bảo đảm khung pháp lý đồng bộ với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng kế hoạch, đề xuất nguồn lực bảo đảm và tổ chức triển khai các nhiệm vụ về giải pháp kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ Trung ương đến cơ sở; phát triển năng lực phát hiện, truy nguồn các chiến dịch thông tin có tổ chức.

Bộ Công an chủ trì xây dựng kế hoạch, đề xuất nguồn lực bảo đảm và tổ chức triển khai về bảo đảm an ninh tư tưởng, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn hệ thống và các giải pháp kỹ thuật phục vụ kết nối, liên thông an toàn, kiểm chứng, ngăn chặn thông tin; phân loại, phân quyền dữ liệu; phát triển năng lực truy vết deepfake, truy nguồn đường dây tin giả, ngăn chặn, xử lý hành vi tán phát tin giả, tin sai sự thật, phối hợp gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ phát triển tối thiểu 5 nền tảng, công cụ trí tuệ nhân tạo “Make in Vietnam”, làm chủ mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và công cụ tiếng dân tộc thiểu số; chủ trì hạ tầng viễn thông, truyền dẫn, xóa vùng lõm sóng di động, Internet vùng biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng, trình phê duyệt và thực hiện kế hoạch về hệ thống thông tin cơ sở; trong đó hoàn thiện hệ thống thông tin nguồn liên thông tới 100% cấp xã, số hóa, hiện đại hoá truyền thanh cấp xã và các thiết chế thông tin cơ sở.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cần chủ trì phát triển hạ tầng, nền tảng của hệ sinh thái truyền thông đối ngoại đa nền tảng, đa ngôn ngữ; xây dựng, phát triển mạng lưới 15.000-20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực; hoàn thiện cơ chế tài chính, cơ chế đặt hàng đối với báo chí.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo bố trí lực lượng làm công tác tư tưởng và duy trì nền nếp sinh hoạt tư tưởng ở từng địa bàn dân cư; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, rủi ro truyền thông, điểm nóng từ cơ sở, không để tích tụ, lan rộng trên địa bàn.

Cấp ủy xã, phường, đặc khu chủ động nắm tình hình, phản ánh, định hướng các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phát sinh; xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý; tổ chức vận hành hệ thống cung cấp thông tin tại địa bàn, lan tỏa thông tin chính thống đến Nhân dân, bảo đảm thông suốt dòng thông tin chính thống hai chiều, không để kéo dài, tích tụ thành vấn đề phức tạp do thiếu trách nhiệm.

Ban Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy phân công một ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách, bố trí đủ cán bộ chuyên trách công tác tư tưởng ở cấp xã; duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư; công tác tư tưởng là nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Bí thư lưu ý duy trì nền nếp đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; giải quyết vấn đề tư tưởng ngay tại nơi phát sinh, công khai kết quả tiếp thu, giải quyết...

Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp trước cấp ủy cấp trên về kết quả công tác tư tưởng trên địa bàn; định kỳ nghe báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ việc phức tạp phát sinh.