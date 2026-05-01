Ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5: Phố biển rộn ràng, phố núi yên ả

Ghi nhận của PV trong chiều ngày 30/4 và sáng 1/5, lượng du khách đổ về Mũi Né (Lâm Đồng) tăng đột biến. Các bãi biển nổi tiếng như: Đá Ông Địa, Đồi Dương hay điểm check-in Dốc Hoàng Hôn, hàng nghìn người chen chân vui chơi, tạo nên bức tranh du lịch sôi động chưa từng có.

Biển Mũi Né đông nghẹt du khách.

Tại Mũi Né, nhiều khách sạn đều trong trạng thái "cháy phòng". Ông Đoàn Quốc Lê – đại diện một khu du lịch tại Mũi Né – cho biết, lượng khách trong dịp lễ năm nay tăng đột biến. Du khách đến đông không chỉ vào ban ngày mà còn kéo dài đến tối, khiến các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi đều phải tăng cường nhân lực để phục vụ.

Đường phố tại Mũi Né và Phan Thiết chật kín xe cộ.

Tại Bãi biển Đồi Dương, khung cảnh biển đông nghẹt người diễn ra suốt cả ngày. Từ sáng sớm đến chiều muộn, hàng ngàn du khách đổ xuống biển giải nhiệt.

Đại diện Ban Quản lý khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành cho biết, dịp lễ, ban quản lý thường xuyên kiểm tra hệ thống loa phát thanh đảm bảo thông tin, truyền đạt thông suốt trong khu vực bãi tắm Đồi Dương – Thương Chánh. Đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra trang thiết bị cứu hộ, cờ hiệu, phao tiêu, chuẩn bị phao cứu sinh, phương tiện cứu hộ biển, tăng cường lực lượng cứu hộ ứng trực tại bãi biển.

Đến thời điểm hiện tại, du khách đổ về Đà Lạt vẫn chưa đông đúc như mọi năm. Trong ảnh, một điểm du lịch sinh thái tại khu vực hồ Tuyền Lâm.

Trong khi đó, lượng du khách đổ về Đà Lạt đến thời điểm hiện tại không đông đúc như các năm trước. Các con đường trung tâm Đà Lạt không xảy ra tình trạng kẹt xe, chen lấn như các năm trước.

Các khách sạn, nhà nghỉ, homestay ở khu vực trung tâm Đà Lạt và vùng lân cận đều còn phòng. Theo các chủ khách sạn, homestay, những ngày đầu của dịp lễ này, du khách có xu hướng đổ về phía biển sau đó mới vòng lên Đà Lạt và chạy về lại TP.HCM.

Biển Nha Trang sôi nổi với nhiều du khách trong và ngoài nước.

Còn tại Nha Trang, không khí du lịch ở đây diễn ra sôi động nhưng chưa rơi vào tình trạng quá tải. Lượng du khách tăng so với ngày thường, song vẫn ở mức 'dễ thở'.

Tại khu vực công viên bờ biển dọc đường Trần Phú nhộn nhịp hơn khi nhiều gia đình, nhóm bạn tranh thủ check-in, tắm biển, vui chơi dưới thời tiết nắng đẹp.

Hàng ngàn du khách đổ về biển Tuy Hòa (Đắk Lắk) để check-in tháp Nghinh Phong.

Tại bến tàu du lịch, hoạt động đưa khách tham quan vịnh, đảo diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm. Các tour biển đảo tiếp tục là lợi thế lớn của du lịch địa phương trong dịp lễ năm nay.

Biển Quy Nhơn (Gia Lai) nhộn nhịp với hàng ngàn du khách kéo về.

Dịp lễ này, các tuyến đường ven biển, nội thị Tuy Hòa và các xã, phường lân cận đã đông xe du lịch, xe gia đình. Khu vực bãi biển, tháp Nghinh Phong, các điểm du lịch, quán ăn luôn tấp nập du khách đến tham quan, thưởng thức đặc sản.

Du khách trải nghiệm chèo sup trên biển Quy Nhơn.

Nhiều gia đình cho biết đã đặt phòng từ trước để tránh tình trạng kín chỗ trong những ngày này. Tại khu vực tháp Nghinh Phong cũng thu hút đông du khách đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm bay trên khinh khí cầu vào buổi sáng và chiều tối.

Một góc bình yên, thơ mộng của một làng biển tại Gia Lai.

Tại Gia Lai, ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tỉnh này đón lượng khách khổng lồ đến với trung tâm phố biển Quy Nhơn, khiến không khí tại khu vực phía Đông Gia Lai sôi động và náo nhiệt.

Nhiều điểm đến như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, bãi biển Trung Lương, đồi cát Phương Mai… thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm tắm biển, lặn ngắm san hô và thưởng thức hải sản.

Không riêng gì trung tâm phố biển và các làng chài Quy Nhơn, các vùng biển ngoại thành như Hoài Nhơn Đông, Phù Mỹ Đông… cũng đón một lượng khách đông. Nhiều địa phương tổ chức các lễ hội, chương trình quảng bá nhằm thu hút đông du khách đến tham gia trải nghiệm.

Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng đã nhanh chóng nâng công suất phục vụ để đón lượng khách tăng mạnh.