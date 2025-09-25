Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025: Cơ hội kết nối cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo

(VTC News) -

Chiều 25/9, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) tổ chức Buổi công bố thông tin Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025. Triển lãm sẽ được tổ chức trong 3 ngày (1/10 - 3/10) nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10).

Theo Ban tổ chức, Lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia diễn ra vào sáng 1/10 với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương, cùng cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế và giới truyền thông, dự kiến thu hút hơn 800 đại biểu.

Tại buổi lễ sẽ công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025) cùng nhiều hoạt động phát động hưởng ứng từ các Doanh nghiệp, Tổ chức quốc tế, chuyên gia.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, trả lời báo chí (Ảnh: Lưu Quý)

Phát biểu tại Buổi công bố thông tin, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhấn mạnh: “Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là dịp tôn vinh các sản phẩm, thành tựu của Đổi mới sáng tạo, mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.”

Tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 sẽ có các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới trong 11 ngành lĩnh vực trọng tâm tại Quyết định 1131 của Thủ tướng ngày 12/6/2025. Đồng thời, bên cạnh Triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như các diễn đàn, hội thảo chuyên đề về cơ chế chính sách đổi mới sáng tạo, các ngành công nghệ chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giáo dục STEM.

Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược” được xem là điểm nhấn quan trọng nhất trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025. Diễn đàn quy tụ sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như World Bank, NVIDIA, Qualcomm, Meta…, tập trung vào các lĩnh vực then chốt gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, an ninh mạng, hàng không – vũ trụ.

Ngoài ra, Diễn đàn Khai phóng tiềm năng đổi mới sáng tạo Pháp - Việt Nam sẽ có sự hiện diện của nhà khoa học đạt giải Nobel - Serge Haroche – nhà vật lý xuất sắc, người đạt giải Nobel Vật lý năm 2012. Sự hiện diện của một nhà khoa học tầm cỡ thế giới không chỉ khẳng định tầm vóc quốc tế của sự kiện mà còn lan tỏa niềm cảm hứng nghiên cứu, khát vọng chinh phục tri thức khoa học cho cộng đồng khoa học – công nghệ Việt Nam.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) giới thiệu về một số sự kiện trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.(Ảnh: Lưu Quý)

Các hoạt động bên lề như: Chương trình kick-off Giải đấu VEX Robotics Quốc gia 2026 và vinh danh các cá nhân, tập thể tham gia các cuộc thi STEM quốc tế; Trải nghiệm xe điện, trải nghiệm STEM dành cho học sinh, sinh viên và chương trình bình chọn sản phẩm đổi mới sáng tạo - Better Choice Awards.

Triển lãm năm nay cũng sẽ có nhiều gian hàng đến từ các quốc gia công nghệ hàng đầu như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, tạo không gian giao lưu quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và phát triển công nghệ mũi nhọn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.