VinFast VF 2 qua bài thử thực tế: Gọn trong phố, nhẹ nhàng khi đỗ

(VTC News) -

Thử xe bằng chính những tình huống thường gặp

Anh Trần Quốc Bảo (32 tuổi, TP.HCM), nhân viên một công ty xây dựng, tới đại lý VinFast để tìm hiểu VF 2 cho nhu cầu đi làm hằng ngày. Đây là chiếc ô tô đầu tiên anh cân nhắc sở hữu nên bên cạnh giá bán, anh muốn trực tiếp kiểm tra cảm giác điều khiển và khả năng xoay trở của xe.

“Thông số cho tôi biết xe dài và rộng bao nhiêu, nhưng phải trực tiếp cầm lái mới hình dung được việc đi qua đường đông hoặc đỗ trong hầm có thuận tiện hay không”, anh Bảo chia sẻ.

Trước khi cầm lái, anh dành thời gian làm quen với vị trí ngồi, cách bố trí cần số và các thông tin hiển thị trong khoang xe. Sau đó, anh lần lượt thử khả năng tăng, giảm tốc, đi qua đoạn cua và đưa xe vào ô đỗ.

VF 2 dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và có bán kính quay vòng tối thiểu 4,45 m. Kích thước gọn giúp anh Bảo dễ hình dung vị trí đầu và đuôi xe, đồng thời bớt áp lực khi di chuyển trong không gian hẹp.

“Khi ngồi vào xe, tôi nhanh chóng ước lượng được thân xe chiếm bao nhiêu khoảng trống. Đến lúc quay đầu hoặc lùi vào ô, tôi không phải căn chỉnh quá nhiều”, anh nhận xét.

VF 2 sử dụng mô-tơ đặt ở cầu sau, có công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Xe có hai chế độ lái Eco và Normal để người dùng lựa chọn theo nhu cầu.

Anh Bảo bắt đầu với chế độ Eco để làm quen. Theo anh, chân ga dễ điều tiết khi di chuyển chậm, còn thân xe nhỏ giúp việc giữ khoảng cách với những phương tiện xung quanh bớt áp lực hơn.

“Tôi cần một chiếc xe dễ kiểm soát khi đường đông, không phải liên tục lo thân xe chiếm quá nhiều khoảng trống. VF 2 cho cảm giác gọn và khá nhanh nhẹn trong những đoạn phải dừng, chạy liên tục”, anh nhận xét.

Khả năng vận hành qua mặt đường chưa bằng phẳng cũng được anh Bảo quan tâm. VF 2 có khoảng sáng gầm không tải 166,3 mm và sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson ở cả cầu trước lẫn cầu sau. Cấu hình này góp phần kiểm soát dao động khi xe đi qua gờ giảm tốc, vị trí chênh cao hoặc bề mặt có nhiều vết vá.

“Khi đi qua đoạn đường xấu, xe hấp thụ dao động khá gọn, thân xe không bị chao nhiều. Đây là điều tôi quan tâm vì cung đường đi làm có một số khu vực thường xuyên sửa chữa”, anh Bảo nói.

Tiền mua và “nuôi” xe đều nhẹ

Sau trải nghiệm cầm lái, anh Bảo tiếp tục tính toán tầm vận hành và các khoản chi gắn với nhu cầu thực tế. Mỗi ngày, anh dự kiến di chuyển khoảng 22 km cho hai chiều đi làm, chưa kể những chặng phát sinh.

VF 2 sử dụng bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Với lịch trình của anh Bảo, một lần sạc có thể đáp ứng nhiều ngày đi lại.

“Tôi chủ yếu dùng xe để đi làm nên quãng đường 210 km đáp ứng thoải mái nhu cầu trong nhiều ngày. Nếu tận dụng các lượt sạc miễn phí, chi phí năng lượng hằng tháng gần như không còn là khoản phải cân nhắc”, anh Bảo tính toán.

Riêng về chi phí vận hành, theo anh, đây là trải nghiệm đáng mong chờ bởi chủ xe đang được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc đến ngày 10/2/2029. Số lần sạc miễn phí này tương đương 2.000 km di chuyển - quãng đường thoải mái cho cả gia đình anh.

Với giá niêm yết 188 triệu đồng, VF 2 khiến kế hoạch mua xe của anh khá nhẹ nhàng. Nếu muốn, anh có thể vay tới 100% giá trị xe, sau đó phân bổ chi phí theo thu nhập hằng tháng thay vì phải thanh toán một khoản lớn ngay từ đầu.

Anh cũng tính tới những lần xe cần bảo dưỡng hoặc hỗ trợ kỹ thuật. VF 2 áp dụng chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km, được bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km và hưởng dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời gian bảo hành theo chính sách của hãng. Mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc giúp việc tìm nơi chăm sóc xe thuận tiện hơn.

“Sau khi cầm lái và tìm hiểu kỹ, tôi thấy VF 2 đáp ứng trọn vẹn những gì mình cần ở chiếc ô tô đầu tiên: dễ lái, thuận tiện khi đi phố và không tạo áp lực lớn về chi phí”, anh Bảo tổng kết.