Ngập 3 ngày chưa rút, người dân ngoại thành Hà Nội chèo thuyền đi lại giữa làng

“Nhà tôi ngập đến nay đã 3 ngày rồi. Nước lên cao nên việc đi lại, sinh hoạt trong gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Các cháu nhỏ trong nhà đã được sơ tán đến nơi an toàn, còn người lớn ở lại để trông nhà và theo dõi tình hình nước. Mấy ngày nay cuộc sống rất khổ, đi lại phải dùng thuyền, đồ đạc trong nhà cũng phải kê cao lên. Chỉ mong nước sớm rút để người dân trở lại cuộc sống bình thường”, bà Hạnh chia sẻ.