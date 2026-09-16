Lũ sông ngoại thành Hà Nội vượt báo động 3, hàng trăm người tham gia đắp đê

Trưa 16/9, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết mực nước sông Bùi tăng nhanh trong sáng cùng ngày. Tại trạm thủy văn Yên Duyệt, mực nước đạt 7,07 m, cao hơn 0,07 m so với báo động III.

Dự báo mưa còn tiếp diễn đến ngày 18/9, mực nước sông Bùi trong 24-48 giờ tới tiếp tục lên, có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp, bãi nổi giữa sông và khu vực ven sông.

Các xã, phường có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp do ngập lụt trong đợt lũ lớn trên sông Bùi gồm Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú và Phúc Sơn.

Các lực lượng xã Xuân Mai khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng dọc mép đê. Ảnh: T.H

Trước diễn biến nguy hiểm của lũ sông Bùi, căn cứ quy định hiện hành, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội ban hành Lệnh báo động lũ cấp III trên sông Bùi chiều 16/9.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, ngay trong ngày 16/9, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Xuân Mai trực tiếp kiểm tra tình hình nước sông Bùi, các vị trí bị tràn và công tác đắp, gia cố đê. Lãnh đạo xã đồng thời động viên các lực lượng đang khẩn trương chống tràn, bảo vệ tuyến đê.

Tại những vị trí nước bắt đầu tràn qua mặt đê, đội xung kích phòng, chống thiên tai, người dân địa phương và 130 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Xe tăng 201 được huy động tham gia đắp, gia cố các đoạn đê trũng, thấp.

Các lực lượng khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng dọc mép đê và phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước chảy mạnh, gây hư hỏng mặt, mái đê.

Các lực lượng tham gia công tác đắp, gia cố đê sông Bùi. Ảnh: T.H

Xã Xuân Mai đồng thời huy động ô tô, máy xúc vận chuyển cát, bao tải và các vật tư cần thiết đến hiện trường. Lực lượng tại chỗ tiếp tục tuần tra toàn tuyến, theo dõi các đoạn đê thấp, vị trí từng sạt lở để kịp thời gia cố khi mực nước dâng.

Đê Bùi 2 dài khoảng 2,8 km, cao trình phổ biến 6,7-7 m, có nhiệm vụ ngăn chậm lũ vào khu dân cư các thôn Tiến Tiên, Nam Phương và Việt An.

Khi nước sông Bùi tràn cục bộ qua những đoạn đê thấp, lực lượng tại chỗ khẩn trương đắp con trạch chống tràn bằng đất, bao tải; sử dụng bạt, phên, ván và cọc tre để giữ vật liệu, hạn chế sóng và dòng chảy gây xói lở.

Chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm phương án ứng phó đã được phê duyệt, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, đặc biệt là Ban Chỉ huy Quân sự xã và cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai.

Các lực lượng phải thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, mực nước sông Bùi và tình hình khu vực thượng nguồn để chủ động triển khai biện pháp ứng phó phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ đê, lãnh đạo xã yêu cầu Phòng Kinh tế xã thường xuyên phối hợp với Trạm bơm Nhân Lý tổ chức bơm tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng tại các khu vực bị ảnh hưởng trên địa bàn.