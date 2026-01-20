Tấp nập thi công dự án 1.500 tỷ đồng qua 'siêu phường' ở Đồng Nai

Dự án xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (bao gồm cầu Thống Nhất và các tuyến kết nối hai đầu cầu), có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.
Công trình được triển khai trong giai đoạn 2020 - 2025, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Theo thiết kế, tuyến đường trục trung tâm có tổng chiều dài hơn 5,4 km, chia làm hai nhánh. Nhánh 1 dài hơn 3,7 km, điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu, điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo.
Nhánh 2 kéo dài hơn 1,7 km, từ vòng xoay thuộc nhánh 1 (khu vực phường Hiệp Hòa) đến đường Đặng Văn Trơn, với nền đường rộng 47 m.
Trên tuyến, cầu Thống Nhất là hạng mục trọng điểm, bắc qua sông Cái, giữ vai trò kết nối khu vực đô thị trung tâm Biên Hòa với Cù lao Hiệp Hòa. Cầu và các hạng mục phụ trợ đang được công nhân thi công hoàn thiện, hình hài công trình dần rõ nét.
Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, toàn bộ dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt; máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động tối đa.
Nhiều nhà thầu đang triển khai thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc liên tục ngày đêm nhằm bám sát tiến độ đề ra.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết thời gian từ nay đến Tết Bính Ngọ 2026 không còn nhiều, trong khi mục tiêu là thông xe tuyến đường trước Tết. Do đó, chủ đầu tư được yêu cầu tăng cường đôn đốc các nhà thầu, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung cao độ cho các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, đường trục trung tâm Biên Hòa được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô, đồng thời hình thành trục kết nối chiến lược dọc sông Cái. Tuyến đường không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho đô thị ven sông mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng đô hiện đại, văn minh và bền vững.
Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai - được thành lập sau khi sáp nhập các phường Bửu Long, Quang Vinh, Trung Dũng, Thống Nhất, Hiệp Hòa và An Bình từ ngày 1/7/2025 - hiện có quy mô dân số khoảng 200.000 người, được xem là một trong những “siêu phường” của cả nước. Việc hoàn thiện tuyến đường trục trung tâm được đánh giá là hạ tầng quan trọng, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực đô thị mới này.
