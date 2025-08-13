(VTC News) -

Theo Moskva, kế hoạch này bao gồm việc dàn dựng một cuộc tấn công vào một thành phố tiền tuyến và đổ lỗi cho lực lượng Nga nhằm tạo ra câu chuyện trên truyền thông quốc tế. Nga cho rằng các nhà báo phương Tây đã được đưa vào khu vực Kharkov để thực hiện các bài báo tập trung vào tình hình dân sự.

Tháng 4/2022, Ukraine cáo buộc quân đội Nga tấn công dân thường tại thị trấn Bucha gần Kiev. Moskva khẳng định vụ tấn công là một chiến dịch đánh lạc hướng của Ukraine nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra tại Istanbul vào thời điểm đó. Moskva khẳng định các vụ việc diễn ra sau khi lực lượng của họ đã rời khỏi thị trấn, và kêu gọi Liên hợp quốc điều tra.

Nga tố Ukraine âm mưu tấn công trước cuộc gặp Trump-Putin. (Ảnh minh họa)

Lần này, Nga cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch tấn công dàn dựng bằng máy bay không người lái và tên lửa vào một khu dân cư đông đúc hoặc bệnh viện, với số lượng lớn thương vong là dân thường. "Các hành động khiêu khích tại các khu định cư khác do Kiev kiểm soát cũng có thể xảy ra", theo cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Trả lời phỏng vấn CBS News ngày 10/8, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cho biết nước này mong muốn cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin sẽ diễn ra "có hiệu quả và đạt kết quả tuyệt vời".

Bà nói: “Chúng tôi thực sự hy vọng động thái này của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng những gói trừng phạt đang thảo luận và lệnh trừng phạt thứ cấp áp dụng đối với các bên giúp đỡ Nga sẽ thuyết phục được nhà lãnh đạo Nga rằng đã đến lúc kết thúc cuộc xung đột".

Bà Markarova cũng đánh giá cao nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột quân sự tại Ukraine của ông Trump và chuyến đi gần đây của Phó tổng thống JD Vance tới Anh để thảo luận về những nỗ lực hướng tới hòa bình.

Phát biểu của bà Markarova đưa ra ngay sau khi Mỹ và Nga xác nhận ông Trump và ông Putin có cuộc gặp mặt trực tiếp tại Alaska ngày 15/8 để bàn về những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ kể từ khi cựu Tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva, Thụy Sĩ tháng 6/2021.