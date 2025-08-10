Khoảnh khắc máy bay Ukraine phá hủy kho đạn dược của Nga.

Tờ Defense Express dẫn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, các phi công nước này đã phá hủy một số phương tiện vận tải dùng để vận chuyển đạn dược và thiết bị kỹ thuật của Nga. Các cuộc tấn công chính xác cũng phá hủy kho đạn dược dự trữ trong các kho bãi dã chiến cũng như các thiết bị liên lạc được sử dụng để điều phối hoạt động của đơn vị Nga.

Ukraine tuyên bố, việc phá hủy kho đạn dược ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thực hiện các hoạt động chiến đấu chủ động của lực lượng chiếm đóng trong khu vực. Ngoài ra, việc phá hủy các hệ thống liên lạc làm gián đoạn đáng kể khả năng chỉ huy và kiểm soát, làm giảm hiệu quả hoạt động của đối phương.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, các cuộc tấn công vào kho vũ khí và thiết bị của Nga là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm kiệt quệ đối phương. Những tổn thất liên tục về hậu cần và chuỗi cung ứng làm chậm nhịp độ các hoạt động tấn công của Nga và buộc họ phải chuyển hướng nguồn lực về hậu phương.