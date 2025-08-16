Tổng thống Trump ra đón ông Putin, bắt tay cạnh dàn máy bay chiến đấu

(VTC News) -

Tổng thống Trump-Putin đến Alaska, bắt tay cạnh dàn máy bay chiến đấu

Tại Alaska, ông Trump bước xuống chuyên cơ Không lực Một và đợi ông Putin trên đường băng. Hai nhà lãnh đạo sau đó chào hỏi nhau và mỉm cười. Máy bay F-22 Mỹ được đặt ở hai bên thảm đỏ.

Cuộc gặp tiếp đến của hai phái đoàn có thể quyết định liệu các bên có thể đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, người không được mời tham dự các cuộc đàm phán, và các đồng minh châu Âu của ông lo ngại về kết quả của cuộc gặp. Ông Trump đã tìm cách xoa dịu những lo ngại này khi lên chuyên cơ Không lực Một, nói rằng ông sẽ để Ukraine quyết định về bất kỳ sự trao đổi lãnh thổ nào có thể xảy ra. "Tôi không đến đây để đàm phán cho Ukraine, tôi đến đây để đưa họ vào bàn đàm phán", ông nói.

Khác với kế hoạch ban đầu, ông Trump sẽ tham gia cuộc gặp với ông Putin cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên tại Nga, ông Steve Witkoff.

Tại cuộc họp song phương lớn hơn sau đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chánh Văn phòng Susie Wiles cũng sẽ tham gia cùng ông Trump.

Trong khi đó, các quan chức Nga tháp tùng ông Putin trong các cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ sẽ là cố vấn chính sách đối ngoại Yury Ushakov và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev mô tả bầu không khí trước hội nghị thượng đỉnh là "căng thẳng" và cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận không chỉ về Ukraine mà còn về toàn bộ quan hệ song phương.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ gặp tại Alaska.

Ông Trump, người từng tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine trong vòng 24 giờ, sau đó thừa nhận rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn hơn dự kiến. Ông nói rằng nếu các cuộc đàm phán Alaska diễn ra tốt đẹp, việc nhanh chóng sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh ba bên sẽ rất quan trọng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một hội nghị thượng đỉnh ba bên là hoàn toàn khả thi nếu các cuộc đàm phán ở Alaska - có thể kéo dài từ sáu đến bảy giờ - đạt được kết quả.

