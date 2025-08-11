Đại sứ Ukraine: Mong thượng đỉnh Trump - Putin đạt 'kết quả tuyệt vời'

(VTC News) -

Trả lời phỏng vấn CBS News ngày 10/8, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cho hay: “Chúng tôi thực sự hy vọng động thái này của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng những gói trừng phạt đang thảo luận và lệnh trừng phạt thứ cấp áp dụng đối với các bên giúp đỡ Nga sẽ thuyết phục được nhà lãnh đạo Nga rằng đã đến lúc kết thúc cuộc xung đột".

Bà Markarova cũng đánh giá cao nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột quân sự tại Ukraine của ông Trump và chuyến đi gần đây của Phó tổng thống JD Vance tới Anh để thảo luận về những nỗ lực hướng tới hòa bình.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova. (Ảnh: The Hill)

Phát biểu của bà Markarova đưa ra ngay sau khi Mỹ và Nga xác nhận ông Trump và ông Putin có cuộc gặp mặt trực tiếp tại Alaska ngày 15/8 để bàn về những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ kể từ khi cựu Tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva, Thụy Sĩ tháng 6/2021.

Cùng thời điểm, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại Đại học Mỹ Peter Kuznick cũng đưa ra bình luận về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Ông Kuznick cho rằng: "Bất chấp mọi phản đối đến từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, họ dường như sẵn sàng cho cuộc gặp, cùng với sự ủng hộ từ cả đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ, đây là bước đi rất tích cực, đúng hướng. Ít nhất phải có một thỏa thuận phác thảo, nếu không tôi không nghĩ họ sẽ tổ chức một cuộc họp như vậy".

Theo ông, những người phản đối cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin diễn ra đa phần tập trung vào việc phản đối ý tưởng buộc Ukraine phải nhượng bộ đất đai, việc Tổng thống Zelensky không có mặt tại cuộc họp; việc Ukraine phải từ bỏ mong muốn gia nhập NATO...

Ông Kuznick cũng đề xuất tổ chức nhiều cuộc gặp với sự tham gia của nhà lãnh đạo Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ.