Ông Putin được máy bay chiến đấu của Mỹ hộ tống trên đường về Nga

(VTC News) -

Ông Putin được máy bay chiến đấu Mỹ hộ tống trên đường về Nga.

Sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska, Tổng thống Putin tiếp tục đến thăm vùng cực đông của Nga - Chukotka. Tại đây ông đã gặp Thống đốc khu vực Vladislav Kuznetsov.

Theo Điện Kremlin, trên đường từ Alaska đến Chukotka, máy bay của phái đoàn Nga được các máy bay F-22 của Không quân Mỹ hộ tống. Tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng đây thực ra là các máy bay F-35.

Hình ảnh thực tế của các máy bay. Video của Điện Kremlin dường như cho thấy các máy bay F-35, nhưng chú thích lại là F-22.

Trước đó, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson (ngoại ô Anchorage, Alaska), một máy bay ném bom tàng hình B-2 đã bay lượn trên bầu trời, đi cùng bốn tiêm kích F-35.

Ông Putin ngước nhìn lên khi đoàn máy bay lướt qua và nói vài lời với ông Trump. Những chiếc F-22 trong khi đó xếp hàng trên mặt đất.

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây chú ý tại Anchorage và trên mạng xã hội, nhiều người cho là màn thể hiện sức mạnh.

Các máy bay B-2 và F-35 chào đón Tổng thống Putin đến Alaska.

B-2 Spirit do Northrop Grumman chế tạo, là một trong những máy bay tiên tiến nhất thế giới, có thể xuyên thủng hệ thống phòng không dày đặc, tấn công mục tiêu toàn cầu mà không cần tiếp nhiên liệu. Với thiết kế cánh bay đặc trưng và lớp phủ hấp thụ sóng radar, nó gần như vô hình trước hệ thống phòng thủ của đối phương.

B-2 có tầm bay hơn 6.000 hải lý, mang được cả vũ khí thông thường lẫn hạt nhân, là thành phần chủ chốt của bộ ba hạt nhân Mỹ. Trong tổng số 21 chiếc được sản xuất, hiện chỉ còn chưa đầy 20 chiếc đang hoạt động, nên mỗi lần xuất hiện công khai đều mang thông điệp rõ ràng.

Sau nghi thức tiếp đón ngắn gọn, ông Trump và Putin cùng bước vào chiếc “Quái thú” – xe limousine bọc thép của Tổng thống Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo sau đó đến hội trường an ninh trong căn cứ, bắt đầu thảo luận.