Tổng thống Donald Trump có thể đến Nga

(VTC News) -

Hôm 12/8, khi được các phóng viên hỏi về việc ông Trump có kế hoạch thăm Nga hay không, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời: "Có thể có kế hoạch thăm Nga trong tương lai".

Moskva trước đó đã tuyên bố rằng họ hy vọng cuộc gặp tiếp theo của hai nhà lãnh đạo sau thượng đỉnh tại Alaska sẽ diễn ra tại Nga. Tuần trước, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết ông Trump đã chính thức nhận được lời mời.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Ngoài ra, Nhà Trắng cũng công bố địa điểm cụ thể hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau là ở Anchorage, Alaska. Thư ký báo chí Leavitt gọi đây là một "bài tập lắng nghe" để các bên nhiểu rõ nhau hơn.

"Chỉ có một bên tham chiến sẽ có mặt... và vì vậy, đây là cơ hội để tổng thống đến và hiểu rõ hơn về cách chúng ta hy vọng có thể chấm dứt cuộc chiến này", Leavitt nói.

Tại Anchorage - một thành phố với khoảng 300.000 dân - dòng người và phóng viên đang đổ về tìm kiếm phòng khách sạn và các tiện nghi khác để đưa tin về cuộc đàm phán cấp cao này.

Truyền thông Nga suy đoán cuộc họp có thể diễn ra tại một căn cứ quân sự, hoặc tại khu nghỉ dưỡng Alyeska, phía nam trung tâm thành phố Anchorage, thuộc khu phố Girdwood.

Hôm 11/8, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông dự định tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao tiếp theo về xung đột Ukraine, nhằm đưa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Volordymyr Zelensky cùng ngồi vào đàm phán. Ông cũng xác nhận rằng ông Zelensky chưa được mời đến cuộc gặp với ông Putin vào 15/8.

Moskva từ lâu đã cáo buộc ông Zelensky là đang phủ nhận và kéo dài một cách không cần thiết một cuộc xung đột mà ông không thể thắng. Tổng thống Nga cho biết ông "về nguyên tắc không có gì" phản đối cuộc gặp với ông Zelensky, nhưng khẳng định rằng "cần phải tạo ra một số điều kiện nhất định" để cuộc gặp diễn ra.

"Tổng thống Trump đồng ý cuộc gặp này theo yêu cầu của Tổng thống Putin", Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm, đồng thời lưu ý rằng ông Trump dự định sẽ gọi điện cho ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác sau khi cuộc họp kết thúc.