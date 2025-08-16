Ông Trump mời Tổng thống Putin ngồi chung xe đến phòng hội đàm

(VTC News) -

Ông Trump và ông Putin ngồi chung xe đi họp.

Tổng thống Vladimir Putin đã cùng Tổng thống Donald Trump đi chung xe đến điểm họp sau khi xuống sân bay tại Anchorage, Alaska.

Động thái này được đánh giá là khá bất thường. Khi ông Trump từng muốn ngồi cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp tại Singapore năm 2018, các trợ lý đã thuyết phục ông từ bỏ ý định này.

Ông Putin và ông Trump chụp ảnh trước cuộc họp.

Vào khoảng 11h ngày 15/8 (giờ địa phương), hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ chính thức bắt đầu. Trước cuộc gặp, ông Trump và ông Putin chụp ảnh trong một căn phòng tại căn cứ không quân. Họp cùng ông Trump sẽ là Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff, và phía ông Putin có Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

CNN bình luận ngôn ngữ cơ thể của hai nhà lãnh đạo "không hề lạnh nhạt". "Ông Vladimir Putin tươi cười, nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc limousine bọc thép của Tổng thống Donald Trump khi họ đi ngang qua một dãy camera ngoài đường băng ở Alaska", tờ báo viết.

Khi ông Putin tiến lại gần ông Trump trên thảm đỏ, Tổng thống Mỹ cũng đã vỗ tay chào đón ông đến đất Mỹ lần đầu tiên sau 10 năm.

Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh quan trọng này sẽ là thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nơi Nga khởi động chiến dịch quân sự vào năm 2022.

Ông Trump sẽ tìm cách làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh châu Âu lo ngại về bất kỳ thỏa thuận nào không có sự tham gia của Kiev.

Điện Kremlin cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung vào cuối cuộc họp.

Ông Trump cho biết ông sẽ gọi điện cho ông Zelensky, sau đó là các nhà lãnh đạo châu Âu, sau cuộc họp ở Alaska. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Trump có thể kéo dài ít nhất 6 đến 7 giờ.

"Phía Nga hy vọng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tại Alaska sẽ kết thúc hiệu quả", Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.