Chiến dịch phản công táo bạo nhất của Nga, 5 tháng sau Ukraine vẫn còn sốc

(VTC News) -

Chiến dịch huyền thoại

Tháng 3/2025, Quân đội Nga triển khai Chiến dịch Dòng chảy ở khu vực Kursk, một chiến thuật đặc biệt khi hàng trăm binh sĩ di chuyển hàng chục km bên trong hệ thống đường ống dẫn khí, bất ngờ xuất hiện sau lưng phòng tuyến Ukraine.

Ở Nga, chiến dịch được ca ngợi như “kỳ tích quân sự”, so sánh với câu chuyện Kinh Thánh khi lực lượng nhỏ xuất hiện từ lòng đất để cứu đất mẹ. Những binh sĩ tham gia trở về trong vòng tay chào đón, được phong là “anh hùng”, truyền thông quân sự khẳng định đây sẽ là sự kiện “đi vào sách lịch sử”.

Lính Nga trong Chiến dịch Potok. Ảnh EurAsian Times

Hơn 5 tháng trôi qua, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Alexander Syrsky thừa nhận trên truyền hình TSN rằng quân đội của ông “đã không chuẩn bị” cho một nước đi táo bạo như vậy.

Dù tình báo có dự báo Nga có thể tận dụng đường ống dẫn khí, lực lượng Ukraine đã bỏ sót một số vị trí hoặc đánh giá thấp khả năng liều lĩnh của đối phương. Syrsky cũng công nhận chiến dịch này khiến việc rút lui khỏi Kursk trở nên phức tạp hơn.

Hành trình binh sĩ Nga vượt 15km đường ống khí đốt, tập kích quân Ukraine.

Lời thừa nhận của ông Syrsky xuất hiện chỉ ít ngày sau kỷ niệm 1 năm chiến dịch Kursk khi lực lượng Ukraine vượt phòng tuyến Nga, tiến sâu vào lãnh thổ và chiếm tới 1.300 km² vùng Kursk. Ông Syrsky khẳng định chiến dịch này đã buộc Nga phải điều lực lượng dự bị lớn lên phía Bắc, giảm áp lực ở các mặt trận khác, tạo vùng đệm bảo vệ Sumy và Kharkov. Ukraine cũng tuyên bố gây thiệt hại cho Nga hơn 77.000 binh sĩ, bắt giữ 1.018 người để trao đổi tù binh.

Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu bất ngờ, Nga bắt đầu phản công chậm mà chắc. Các báo cáo từ tháng 10/2024 cho thấy sự xuất hiện của khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên tại mặt trận Kursk. Đến tháng 1/2025, nguy cơ Ukraine mất hoàn toàn Kursk trở nên rõ ràng.

Tháng 3, Nga giành lại khoảng 70% diện tích đã mất, kết thúc chiến dịch giải phóng vùng Kursk vào cuối tháng 4.

Bên trong “đường ống” - cách Nga đánh úp đối phương

Chiến dịch Potok bắt đầu ngày 8/3/2025, trùng thời điểm Mỹ tạm ngừng chia sẻ tình báo với Ukraine (5-11/3) sau chuyến thăm Washington gây tranh cãi của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo chỉ huy Nga mang mật danh “Zombie”, 500-800 binh sĩ đã di chuyển gần 25 km bên trong hệ thống đường ống dẫn khí Sudzha, trong điều kiện khắc nghiệt: tối hoàn toàn, nhiệt độ dưới 0°C, thiếu oxy, khí độc và nhiều đoạn phải bò hàng giờ vì đường ống quá hẹp.

Trước đó, lực lượng Nga phải hút hết khí gas, bơm oxy, mở thêm các lối thoát, đồng thời vận chuyển đạn dược, thực phẩm, nước uống vào bên trong - tất cả đều không bị Ukraine phát hiện.

Khi đến vị trí định trước, khoảng 600 binh sĩ Nga đồng loạt trồi lên, đánh vào hậu phương phòng tuyến Ukraine ở Sudzha, góp phần làm sụp đổ hệ thống phòng ngự.

Ngày 9/3, Nga tuyên bố chiếm lại ba khu dân cư Malaya Lokhnya, Cherkasskoye Porechnoye và Kositsa. Hai ngày sau, kênh RT coi đây là “bước ngoặt trên mặt trận” nhờ chiến dịch bí mật. Đến 13/3, Nga khẳng định kiểm soát Sudzha; ba ngày sau, Ukraine xác nhận đã rút khỏi các vị trí then chốt.

Binh lính Nga trong đường ống dẫn khí đốt ở Kursk. Ảnh The Week

Nga khẳng định chiến dịch Dòng chảy là yếu tố quan trọng giúp giành lại Kursk, gây thiệt hại cho Ukraine hơn 76.500 binh sĩ, chủ yếu là lực lượng tinh nhuệ. Trong khi đó, giới phân tích Ukraine thời điểm đó cho rằng chỉ khoảng 100 lính Nga ra khỏi đường ống, nhiều người chết ngạt hoặc nhiễm độc trước khi kịp giao chiến.

Bất kể tranh cãi, cả hai phía đều thừa nhận đây là một trong những chiến dịch táo bạo và khác thường nhất từ khi xung đột nổ ra. Với Nga, đây là biểu tượng của ý chí và khả năng sáng tạo chiến thuật; với Ukraine, dù không muốn thừa nhận, chiến dịch này đã góp phần buộc họ rút nhanh khỏi Kursk vào tháng 3.