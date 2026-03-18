Nga cử 6 VĐV giành 12 huy chương, xếp hạng 3 Paralympic Mùa đông 2026

Nga kết thúc kỳ Paralympic mùa đông 2026 tại Italy với vị trí thứ ba chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương. Các vận động viên nước này giành được 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đáng chú ý, đoàn Nga tham dự chỉ với số lượng vận động viên ít ỏi so với Mỹ (68 người) và Trung Quốc (70 người).

Chỉ với 6 vận động viên tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật ở Milano-Cortina, đoàn thể thao Nga vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2014, các vận động viên Nga được thi đấu dưới quốc kỳ và quốc ca, sau thời gian bị cấm vì bê bối doping.

Anastasia Bagiian và người dẫn đường Sergei Siniakin giành HCV nội dung trượt tuyết băng đồng 10km dành cho nữ. (Nguồn: TASS)

Theo Ủy ban Paralympic Nga, các vận động viên đã tranh tài ở 18 nội dung thi đấu thuộc ba môn gồm trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết đổ đèo và trượt ván trên tuyết dành cho người khuyết tật.

Nổi bật nhất là Anastasia Bagiian cùng người dẫn đường Sergei Siniakin, khi cả hai đều đã 3 lần giành huy chương vàng ở môn trượt tuyết băng đồng.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Nga Pavel Rozhkov cho biết: “Dù lực lượng không đông, chúng tôi đã trở lại đầy ấn tượng và khẳng định được vị thế trên đấu trường quốc tế”.

Ông cũng nhấn mạnh, thành tích này cho thấy trình độ phát triển cao của thể thao Paralympic Nga, với sự hậu thuẫn từ Tổng thống Vladimir Putin.