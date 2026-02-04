Thế vận hội Mùa đông 2026: 92 đoàn tham dự, quy mô lớn nhất lịch sử

(VTC News) -

Thế vận hội Mùa đông 2026 - sự kiện thể thao mùa đông lớn nhất thế giới - diễn ra tại Milano và Cortina d’Ampezzo (Italy). Sau 20 năm, Olympic mùa đông trở lại với nước Ý. Đây là kỳ Thế vận hội mùa đông có quy mô lớn nhất trong lịch sử.

Linh vật của Thế vận hội Mùa đông 2026.

Thế vận hội Mùa đông 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 22/2/2026, với các vòng loại bắt đầu sớm hơn từ 4/2.

Na Uy tiếp tục được xem là quốc gia có khả năng thống trị bảng xếp hạng huy chương. Trước đó, quốc gia Bắc Âu này từng giành tới 39 huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 2018 và dẫn đầu Thế vận hội Bắc Kinh 2022 với 37 huy chương.

Tuy nhiên, tại Milan-Cortina 2026, Na Uy sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ các cường quốc thể thao mùa đông như Mỹ, Trung Quốc, Đức và Canada.

Thế vận hội Mùa đông diễn ra ở đâu?

Thế vận hội Mùa đông 2026 sẽ diễn ra ở Milano và Cortina d’Ampezzo (Italia). (Nguồn: Al Jazeera)

Về quy mô tổ chức, đây là kỳ Thế vận hội Mùa đông có phạm vi địa lý rộng nhất từ trước đến nay. Milano và Cortina là hai thành phố đồng đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2026, đánh dấu lần đầu tiên Thế vận hội được tổ chức theo hình thức đồng đăng cai chính thức bởi nhiều thành phố. Ngoài ra, sự kiện còn có ba cụm thi đấu khác gồm Valtellina, Val di Fiemme và Verona.

Milano sẽ tổ chức nhiều môn thi đấu như trượt băng nghệ thuật, khúc côn cầu trên băng, trượt băng tốc độ, khúc côn cầu trên băng dành cho người khuyết tật, đồng thời là nơi diễn ra Lễ khai mạc.

Cortina d’Ampezzo từng đăng cai Thế vận hội Mùa đông năm 1956 và sẽ tiếp tục là địa điểm thi đấu các môn như xe trượt lòng máng, skeleton, trượt tuyết đổ đèo, curling, snowboard dành cho người khuyết tật cùng nhiều nội dung khác.

Italy đã từng ba lần đăng cai Olympic (1956, 1960, 2006), và Milan - Cortina 2026 sẽ là lần thứ tư, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Kirsty Coventry - nữ Chủ tịch IOC đầu tiên trong lịch sử.

Thế vận hội mùa đông 2026 có môn thể thao nào?

Thế vận hội Mùa đông 2026 sẽ quy tụ hơn 3.500 vận động viên đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhau tranh tài ở 16 môn thể thao Olympic và 6 môn thể thao Paralympic, với tổng cộng 195 bộ huy chương được trao.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 16 môn thể thao Olympic và 6 môn thể thao Paralympic. (Nguồn: Al Jazeera)

Trượt tuyết đổ đèo, trượt tuyết tự do, trượt băng nghệ thuật, nhảy cầu trượt tuyết và khúc côn cầu trên băng là những nội dung thi đấu quan trọng tại Thế vận hội Mùa đông.

Các nội dung trượt tuyết tự do bằng ván (snowboard) như Slopestyle, Big Air và Halfpipe - với sự góp mặt của những vận động viên nổi tiếng như Mark McMorris, Scotty James và Marcus Kleveland - cũng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Năm 2026 sẽ đánh dấu sự xuất hiện của một môn thể thao hoàn toàn mới tại Thế vận hội Mùa đông: trượt tuyết leo núi, còn gọi là SkiMo, với các nội dung thi đấu nước rút dành cho nam, nữ và tiếp sức hỗn hợp.