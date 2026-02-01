Ngắm những ngôi nhà cổ nép mình bên bờ sông Kôn tại Gia Lai

Bên trong những ngôi nhà cổ Thuận Nghĩa đều làm bằng chất liệu gỗ, được ông bà xưa chọn lựa rất kỹ, vừa bền, vừa chịu được thời tiết. Chính điều đó đã giúp những ngôi nhà tồn tại qua bao biến động và giữ được “cốt cách” ban đầu.