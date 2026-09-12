Nam thanh niên bỏ lại máy ảnh, vé tàu rồi nhảy xuống sông Hương tự tử

(VTC News) -

Sáng 12/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Huế tìm thấy thi thể nam thanh niên trên sông Hương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, thanh niên này để lại một máy ảnh và vé tàu, nghi nhảy cầu Trường Tiền xuống sông Hương tự tử.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm tung tích nạn nhân. (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế)

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tổ chức tìm kiếm và phát hiện được thi thể.

Nạn nhân được xác định là H.C.N.P. (sinh năm 1999, quê phường Phong Phú, TP Huế, thường trú tại Gia Lai).

Các đơn vị chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc và thực hiện các thủ tục liên quan.

Trước đó, ngày 5/5, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An xuống nước. Thi thể được phát hiện cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 50m về phía bờ kè phía Bắc, dưới chân cầu.

Nạn nhân được xác định là ông L.T. (47 tuổi), không có việc làm ổn định, không có nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sống cùng em gái tại khu dân cư Tân Thành, phường Phong Quảng, TP Huế.