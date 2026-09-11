Nam sinh cõng bạn đi học 10 năm vừa trúng tuyển bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội

Vừa vượt qua kỳ thi được coi là khắt khe, cạnh tranh và danh giá nhất trong ngành y tại Việt Nam, Ngô Minh Hiếu chia sẻ tin vui với VietNamNet khi trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội năm 2026. Hiếu chọn theo chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

“Em rất vui bởi chọn được ngành Chẩn đoán hình ảnh mình yêu thích. Dù vậy, em cũng khá lo lắng về hành trình sắp tới bởi chương trình đào tạo bác sĩ nội trú là một chương trình sau đại học rất khó, đòi hỏi bản thân em phải nỗ lực nhiều hơn nữa”, Hiếu chia sẻ.

Năm nay, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 444 chỉ tiêu cho 37 chương trình đào tạo. Trong đó, chuyên ngành Nội khoa tuyển nhiều nhất với 50 chỉ tiêu, xếp sau là Chẩn đoán hình ảnh với 30 chỉ tiêu, Da liễu với 22 chỉ tiêu…

Đôi bạn Ngô Minh Hiếu - Nguyễn Tất Minh đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng yêu thương và tinh thần hiếu học.

Trước mắt, Hiếu sẽ tìm chỗ trọ gần trường để chuẩn bị cho việc học từ đầu tháng 10/2026.

Hiếu cho hay trong 3 năm tới, em sẽ làm quen với nhiều kiến thức chuyên ngành hơn, đồng thời tham gia trực tại các bệnh viện để học hỏi nghề nghiệp. “Trong quãng thời gian này, em quyết tâm nâng cao khả năng tiếng Anh. Với ngành y cũng như công việc sau này, ngoại ngữ sẽ là công cụ giúp em tiếp cận thêm nhiều tri thức học thuật của thế giới”, Hiếu chia sẻ.

Trước đó, ngày 1/8, Ngô Minh Hiếu, chàng trai quê Thanh Hóa, chính thức tốt nghiệp ngành Y khoa của Trường ĐH Y Dược Thái Bình sau 6 năm học tập.

Hiếu cho biết điều khiến em vui hơn cả là những kết quả này giúp em từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ, một nghề em mong muốn theo đuổi từ nhỏ để có thể giúp đỡ nhiều người.

Ngô Minh Hiếu cùng các bạn lớp đại học cùng trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

10 năm cõng bạn và ước mơ từ thuở 5 tuổi

Hiếu từng chia sẻ với VietNamNet, ước mơ trở thành bác sĩ đến với em từ năm 5 tuổi. Trong một lần theo bố mẹ vào bệnh viện thăm người thân, cậu bé đọc được dòng chữ “Cấm hút thuốc” trên cửa kính và được một bác sĩ bế lên, khen biết đọc chữ sớm. Khi được hỏi lớn lên muốn làm nghề gì, Hiếu đã không ngần ngại trả lời “trở thành bác sĩ”.

Sau này, hành trình cõng bạn đến trường suốt 10 năm càng thôi thúc Hiếu theo đuổi ước mơ. Hiếu tin rằng nghề bác sĩ sẽ giúp mình có cơ hội giúp đỡ và đồng hành với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hiếu cho hay, sau 6 năm đại học, ngoài việc tích lũy kiến thức chuyên môn, em cũng trưởng thành hơn trong giao tiếp, ứng xử và các kỹ năng xã hội.

“Ngày trước, khi cõng Minh đi học 10 năm, em chỉ đơn giản muốn chia sẻ khó khăn với bạn. Khi học ngành y, em càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sức khỏe và tính mạng con người. Qua những buổi trực bệnh viện, chứng kiến và tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh éo le, em càng thêm thương cảm, tự nhắc mình tu dưỡng bản thân và sống có trách nhiệm hơn”, Hiếu nói.

Hiếu cho hay, theo ngành y, em luôn tự nhắc mình không ngừng học tập, nâng cao trình độ, giữ gìn y đức để giúp người và phát triển nghề nghiệp.

Ngô Minh Hiếu rất vui với hành trình theo học chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Hà Nội sắp tới với chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh. (Ảnh: TH)

6 năm trước, câu chuyện về đôi bạn thân Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh (ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa trước đây) đã lay động nhiều người. Suốt 10 năm, Hiếu cõng Minh đến lớp, và sau đó cả hai cùng đạt điểm cao trong kỳ thi đại học - một hành trình đẹp về tình bạn, lòng nhân ái và tinh thần hiếu học.

Nguyễn Tất Minh bị tật nguyền bẩm sinh khiến đôi chân và cánh tay phải co quắp và càng lớn lại càng teo lại. Dù vậy, Minh rất ham học và luôn mơ ước được đi học như các bạn cùng trang lứa. Ngô Minh Hiếu cảm thông hoàn cảnh của bạn nên đã tự nguyện làm “đôi chân” cõng bạn đến trường suốt 10 năm, không quản ngại mưa nắng.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với tổng điểm 28,15 tổ hợp khối B (Toán 9,4 điểm; Hóa 9,75 điểm; Sinh 9 điểm), Hiếu thiếu 0,25 điểm để trúng tuyển Đại học Y Hà Nội. Khi đó, em trúng tuyển nguyện vọng 2 và theo học Trường ĐH Y Dược Thái Bình.