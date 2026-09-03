Cầu hôn Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh bất ngờ nhắc đến Lý Hải

(VTC News) -

Màn cầu hôn của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân tiếp tục thu hút sự chú ý khi những hình ảnh phía sau được hé lộ. Sau khi cặp đôi công khai tin vui, diễn viên Hà Hiền, bạn thân của Nhan Phúc Vinh, chia sẻ một đoạn video ghi lại không khí phía sau màn cầu hôn.

Diễn viên Hà Hiền chia sẻ câu chuyện phía sau màn cầu hôn của Nhan Phúc Vinh - Khả Ngân.

Trong clip, Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân ngồi cạnh nhau tại một nhà hàng có không gian hướng ra bờ sông. Cả hai diện trang phục khá đơn giản, đồng điệu. Không khí buổi tối được giữ riêng tư, không quá cầu kỳ như những màn cầu hôn thường thấy trên phim ảnh.

Hà Hiền chúc mừng người bạn thân đã “cập bến thành công”, sau đó đặt câu hỏi về chuyện gắn bó với Khả Ngân. Nhan Phúc Vinh tỏ ra ngượng ngùng, quay sang nhìn bạn gái rồi trả lời.

“Trọn đời bên em. Anh sẽ mua 8 album của anh Lý Hải để tặng em. Anh định thu album thứ 10 để kế nghiệp anh Lý Hải”, nam diễn viên nói.

Câu trả lời khiến khoảnh khắc tình cảm trở nên hài hước. Hà Hiền sau đó hỏi Khả Ngân liệu cô có đồng ý “trọn đời bên anh với Nhan Phúc Vinh” hay không. Nữ diễn viên cười rạng rỡ và trả lời “đồng ý”.

Khoảnh khắc ngại ngùng của cả hai trong một cột mốc hoàn toàn mới. Trước đó, Hà Hiền từng chia sẻ rằng Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đều khá lúng túng, không có vẻ quá “lãng mạn” như mọi người vẫn tưởng.

Hà Hiền còn tiết lộ một câu chuyện khác liên quan đến chiếc nhẫn cầu hôn. Theo chia sẻ của người bạn, ban đầu Nhan Phúc Vinh muốn tìm một chiếc nhẫn kim cương có viên đá lớn hơn để dành cho Khả Ngân. Tuy nhiên, anh tìm kiếm khá lâu nhưng không có mẫu phù hợp với mong muốn. Cuối cùng, chiếc nhẫn được sử dụng trong màn cầu hôn vẫn khiến Khả Ngân mỉm cười hạnh phúc.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân trong khoảnh khắc ngọt ngào sau màn cầu hôn.

Bên dưới đoạn clip, nhiều khán giả để lại bình luận thích thú trước màn tương tác tự nhiên của cặp đôi. “Dễ thương quá, nhìn hai người hạnh phúc thật sự”, một khán giả viết.

“Đẹp đôi quá, chúc anh chị mãi hạnh phúc”, “Cầu hôn mà ngượng ngùng đáng yêu quá trời”, “Nhìn Khả Ngân cười là biết hạnh phúc thế nào rồi”, “Chúc mừng anh chị, cuối cùng cũng về chung một nhà”, “Cặp này kín tiếng thật nhưng đẹp đôi quá”, một số người bình luận.

Sau khi nhận lời cầu hôn, Khả Ngân chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân. Nữ diễn viên gọi đây là một hành trình mới và cũng là “hành trình hạnh phúc nhất” của cô. Cô viết: “Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình”.

Khả Ngân cũng cho biết dù bước sang một vai trò mới, cô vẫn sẽ tiếp tục công việc nghệ thuật và theo đuổi những dự án mới. Những câu chuyện riêng tư còn lại, nữ diễn viên muốn giữ lại cho gia đình nhỏ.

Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh hạn chế bình luận dưới bài đăng về màn cầu hôn. Anh gửi lời cảm ơn bằng cách thả tim trước những lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp.

Việc cặp đôi công khai chuyện tình cảm khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi cả hai vốn khá kín tiếng. Trước khi Nhan Phúc Vinh cầu hôn, họ hiếm khi chia sẻ hình ảnh tình cảm hay nói về mối quan hệ với công chúng.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng xuất hiện cùng nhau ở một số sự kiện, giải chạy nhưng hiếm khi thể hiện tình cảm công khai. Nam diễn viên cũng từng đến chúc mừng Khả Ngân tại buổi ra mắt phim Vạn dặm yêu em, dù anh vốn ít xuất hiện tại các sự kiện phim ảnh ở TP.HCM.