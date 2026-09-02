Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh và 3 cặp sao Việt lệch 11 tuổi

(VTC News) -

Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh, Diệp Lâm Anh - Phạm Kiên, Ngô Thanh Vân - Huy Trần và Khánh Thi - Phan Hiển đều hơn kém nhau 11 tuổi. Trong số này, Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh vừa công khai chuyện tình cảm, còn ba cặp còn lại đã có những dấu mốc riêng trong tình yêu và hôn nhân.

Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh công khai khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân. Trong bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên nở nụ cười hạnh phúc, trên tay đeo nhẫn.

Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân tối 31/8, công khai chuyện tình cảm sau thời gian dài kín tiếng.

Cùng thời điểm, Khả Ngân đăng tải hình ảnh tình cảm bên Nhan Phúc Vinh và xác nhận cả hai đang bước vào chặng đường mới. Nữ diễn viên gọi đây là “hành trình mới và cũng là hành trình hạnh phúc nhất” của cô, đồng thời cảm ơn bạn trai vì đã đến và cùng cô xây dựng mái ấm riêng.

Khả Ngân sinh năm 1997, Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, hơn cô 11 tuổi. Cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất nhưng nhiều năm qua hiếm khi chia sẻ về đời tư.

Hai diễn viên từng đóng chung sitcom Thứ hai không hại được ai năm 2018. Sau đó, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện. Năm 2024, cả hai cùng tham gia một giải chạy tại Quy Nhơn.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh thường xuyên được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Tháng 4/2025, họ dự một show thời trang ở TP. HCM với trang phục đồng điệu. Đầu năm 2026, Nhan Phúc Vinh cũng có mặt tại sự kiện giới thiệu dự án điện ảnh Vạn dặm yêu em do Khả Ngân đóng chính.

Hồi đầu tháng 8, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong tiệc sinh nhật Khả Ngân. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ lại khi cả hai công khai chuyện tình cảm.

Theo truyền thông, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có khoảng ba năm tìm hiểu trước khi công bố mối quan hệ. Diễn viên Hồng Ánh là một trong những đồng nghiệp cho biết cô đã biết chuyện của hai người từ trước.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh tại giải chạy ở Quy Nhơn năm 2024.

Nhan Phúc Vinh từng chia sẻ quan điểm không đặt ra một hình mẫu cụ thể trong tình yêu. Anh cho rằng khi gặp đúng người, bản thân sẽ cảm nhận được.

Trước Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân từng được khán giả ghép đôi với Thanh Sơn sau khi cùng đóng phim 11 tháng 5 ngày. Hai diễn viên sau đó khẳng định chỉ là đồng nghiệp.

Sau lời cầu hôn, Khả Ngân chưa công bố thời điểm tổ chức đám cưới. Nữ diễn viên cho biết sẽ tiếp tục công việc nghệ thuật và hạn chế chia sẻ thêm về chuyện riêng tư.

Diệp Lâm Anh - Phạm Kiên

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên cũng hơn kém nhau 11 tuổi. Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, còn Phạm Kiên sinh năm 2000.

Mối quan hệ của hai người được chú ý từ năm 2025 khi họ thường xuyên xuất hiện bên nhau. Diệp Lâm Anh từng xác nhận đang yêu nhưng không công khai danh tính bạn trai trong thời gian đầu.

Đến sinh nhật 37 tuổi hồi tháng 8, cô chia sẻ rõ hơn về chuyện tình cảm và nhắc đến Phạm Kiên. Người đẹp cho biết cô coi trọng cảm giác an toàn và sự đồng hành mà bạn trai mang lại. Phạm Kiên cũng có mối quan hệ tốt với hai con riêng của cô.

Phạm Kiên chuẩn bị 6.836 bông hồng, kết thành một khu vườn mini tặng Diệp Lâm Anh mừng sinh nhật.

Món quà sinh nhật của Phạm Kiên dành cho bạn gái gây chú ý trên mạng xã hội. Anh chuẩn bị 6.836 bông hồng, trang trí thành một khu vườn mini trước nhà Diệp Lâm Anh.

Theo Diệp Lâm Anh, số hoa mang ý nghĩa “lộc phát tài lộc”. Cô cho biết hạnh phúc khi được đón tuổi mới bên người yêu.

Phạm Kiên là quán quân The Next Gentleman năm 2022. Anh được đào tạo chuyên ngành diễn viên sân khấu kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, sau đó hoạt động ở lĩnh vực người mẫu và diễn xuất.

Diệp Lâm Anh từng là thành viên nhóm nhảy Big Toe, giành quán quân Cuộc đua kỳ thú năm 2013. Sau đó, cô hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, người mẫu và kinh doanh.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên thường xuyên đồng hành trong các sự kiện và hoạt động đời thường.

Trước mối quan hệ hiện tại, Diệp Lâm Anh trải qua cuộc hôn nhân và có hai con. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2022, cô tập trung chăm sóc con và phát triển công việc kinh doanh.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, hơn Huy Trần, sinh năm 1990, 11 tuổi. Hai người kết hôn vào tháng 5/2022 sau thời gian hẹn hò.

Huy Trần là doanh nhân, đồng thời làm việc trong lĩnh vực ẩm thực. Sau khi kết hôn, anh và Ngô Thanh Vân ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân bên con gái Gạo sau khi gia đình đón thành viên mới.

Tháng 8/2025, cặp đôi đón con gái đầu lòng, đặt tên ở nhà là Gạo. Ngô Thanh Vân từng chia sẻ những tháng đầu làm mẹ khá vất vả vì thiếu ngủ và phải dành phần lớn thời gian cho con. Tuy nhiên, cô cũng cho biết việc chăm con giúp mình có thêm nhiều trải nghiệm mới.

Tháng 8/2026, vợ chồng nữ diễn viên tổ chức tiệc thôi nôi cho bé Gạo. Ngô Thanh Vân gửi lời chúc con gái khỏe mạnh, bình an và có tuổi thơ nhiều niềm vui.

Sau khi có con, hình ảnh của Ngô Thanh Vân và Huy Trần chủ yếu xoay quanh gia đình. Huy Trần thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con gái và đồng hành cùng vợ.

Nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới hồi tháng 5, Ngô Thanh Vân có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Cô cho rằng vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mệt mỏi, nhưng quan trọng là cả hai cùng giải quyết vấn đề và tiếp tục đồng hành.

Khánh Thi - Phan Hiển

Khánh Thi sinh năm 1982, hơn Phan Hiển 11 tuổi. Hai người quen nhau trong quá trình tập luyện và thi đấu dancesport, khi Khánh Thi là huấn luyện viên còn Phan Hiển là học trò.

Mối quan hệ của họ từng gây tranh luận vì chênh lệch tuổi tác và khoảng cách giữa thầy và trò. Cả hai trải qua thời gian dài chịu áp lực từ dư luận trước khi quyết định gắn bó lâu dài.

Khánh Thi và Phan Hiển lần lượt có ba con là Kubi, Anna và Lisa. Tháng 12/2022, sau nhiều năm chung sống, hai người tổ chức đám cưới.

Tổ ấm của Khánh Thi - Phan Hiển.

Dancesport vẫn là công việc chung của vợ chồng Khánh Thi. Phan Hiển tiếp tục thi đấu và huấn luyện, còn Khánh Thi đảm nhận vai trò chuyên môn và đào tạo vận động viên.

Trong năm 2026, Phan Hiển tiếp tục thi đấu tại nhiều giải dancesport trong khu vực. Khánh Thi đồng hành ở vai trò huấn luyện viên, đồng thời tham gia các hoạt động phát triển bộ môn tại Việt Nam.

Ba người con cũng được bố mẹ cho làm quen với dancesport từ nhỏ. Kubi đặc biệt được chú ý khi sớm giành thành tích ở các giải đấu dành cho lứa tuổi nhỏ.

Tuy nhiên, Khánh Thi và Phan Hiển cho biết họ không muốn tạo áp lực thành tích cho con. Việc tập luyện được duy trì theo hướng phù hợp với độ tuổi, trước hết để các con có sức khỏe và tình yêu với bộ môn mà bố mẹ theo đuổi.