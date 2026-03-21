Mỹ nới tay với lệnh trừng phạt dầu mỏ Iran

(VTC News) -

Theo The Guardian, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cấp phép tạm thời để Iran được bán số dầu đang lưu trữ trên các tàu chở dầu. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.

Lượng dầu này đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của toàn thế giới trong khoảng một ngày rưỡi, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, động thái này góp phần hạ nhiệt áp lực nguồn cung năng lượng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông khẳng định Iran sẽ khó hưởng lợi từ nguồn tiền thu được.

“Bằng cách tạm thời 'mở khóa' nguồn cung hiện có này cho thế giới, Mỹ sẽ nhanh chóng đưa khoảng 140 triệu thùng dầu vào thị trường toàn cầu, mở rộng năng lượng toàn cầu và giúp giảm bớt áp lực tạm thời lên nguồn cung do Iran gây ra”, ông Bessent cho biết trong một tuyên bố trên X.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. (Nguồn: Reuters)

Ông đồng thời cho biết Mỹ sẽ tận dụng nguồn dầu này để gây sức ép ngược lại với Tehran, nhằm giữ giá năng lượng ở mức thấp trong khi vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự.

Tuy vậy, quyết định này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trả lời BBC, chuyên gia David Tannenbaum từ Blackstone Compliance Services cho rằng việc cho phép Iran bán dầu có thể vô tình giúp nước này có thêm nguồn tài chính phục vụ chiến sự.

Trước những lo ngại đó, Bộ trưởng Bessent khẳng định quyết định nới lỏng chỉ áp dụng trong thời gian ngắn và giới hạn với lượng dầu đang trên đường vận chuyển, không cho phép khai thác hay mua bán mới.

Ông cũng nhấn mạnh Iran sẽ khó tiếp cận nguồn tiền thu được, đồng thời Mỹ vẫn duy trì sức ép tối đa, đặc biệt là hạn chế khả năng Tehran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế.

Trên thực tế, Iran vẫn duy trì xuất khẩu dầu, trong đó Trung Quốc là khách hàng lớn nhất. Các tàu chở dầu của nước này vẫn đi qua eo biển Hormuz, bất chấp căng thẳng leo thang. Trong khi đó, giá dầu thế giới đã tăng mạnh lên khoảng 110 USD/thùng kể từ khi xung đột bắt đầu diễn ra ngày 28/2.

Đây là lần thứ ba Washington tạm nới lỏng trừng phạt chỉ trong vòng khoảng hai tuần. Trước đó, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hàng trăm triệu thùng dầu của Nga vào tuần trước. Việc nới lỏng lần này có thể giúp dầu Iran tiếp cận thị trường rộng hơn, không chỉ bó hẹp ở các khách hàng như Trung Quốc mà còn mở sang các thị trường phương Tây.